Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”

Gigi Nețoiu este un cunoscut om de afaceri din România care a cochetat preț de ani buni cu fotbalul românesc, acesta fiind în trecut acționar la Rocar, FCU Craiova, Dinamo și ultima oară la FC Voluntari. În prezent, milionarul se axează pe creșterea animalelor, iar Dumitru Dragomir a dezvăluit ce „imperiu” a construit prietenul său.

Dumitru Dragomir, detalii despre afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro

În cadrul „Profețiilor lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că prietenul său, . „Oracolul din Bălcești”

„Eram cu Nețoiu aseară la meci. A venit să mă invite la serbarea pe care o face la Cetate acolo cu animalele. Nețoiu, la această oră, cred că este cel mai tare din toată țara.

Are peste 600 de oi, are peste 200 de capre și are peste 1.500 de vită Black Angus. Acum o să cumpere încă 3.000 de viței și nu știu mai ce și deschide o pompă mare, cu tot guvernul, minunea asta. Este cea mai mare din lume, nu din Europa! Are peste 200.000 de hectare!

Dumitru Dragomir: „Doar un câine al lui Nețoiu valorează 20.000 de euro”

El zice că va candida și la primărie. Afacerea lui o va vinde cu peste 50 de milioane de euro! A luat toată Lunca Dunării, dar îl curăță șacalii, animalele. A băgat cât vezi cu ochii curent electric, dar trec și așa în haite de 30 și îi mănâncă din viței. Nu îi mănâncă doar viței, ci și iezi, miei.

Are niște câini… I-am spus că vreau și eu un câine din rasa aia, că arată așa câinele (n.r. – arată cu mâna înălțimea), nu am văzut în viața mea! Are câini de 100 de kile, cu ditamai căpățâna! Eu vreau să iau ca să mă joc cu el, cu nepoții. Mi-a spus că un pui costă 20.000 de euro. I-am spus – ‘Păi ce, are picioare de aur?’. Rasa aia de câine costă 20.000 de dolari. I-am spus – ‘Băi, Nețoiule, e posibil să ceri 20.000?’. El a spus – ‘Nici nu ți-l dau cu 20.000’.

Pe data de 18 are zi mare de tot la Cetate acolo. O să vină tot guvernul, tot parlamentul, toți cei mari. Ce l-a dus mintea… Să ia atâtea hectare de zăvoi, de iarbă… Acestea sunt animale care stau în zăpadă! A făcut niște grajduri, nici nu le vezi capul”, a declarat Dumitru Dragomir.