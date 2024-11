Afacerea cu care mai au un succes nebun mai mulți români. Produsele proaspete ajung foarte repede în magazine și se vând ca pâinea caldă

În prezent, cooperativa agricolă din Vărăști, județul Giurgiu, reunește 150 de familii de fermieri, pornind de la cele patru familii inițiale care au format-o. Această expansiune este vizibilă și prin numărul de hectare cultivate, care a depășit 200.

Grădina Noastră, cooperativa înființată cu sprijinul Carrefour România, livrează rapid legume proaspete, precum roșii, verdețuri, broccoli și altele, direct de pe câmp pe rafturile magazinelor, în doar câteva ore.

De asemenea, pentru fermieri, acest model de vânzare aduce stabilitate și le oferă siguranța valorificării produselor lor fără a mai petrece ore în șir în piețe.

„Dacă avem o comandă dimineața la ora 9, până la 12 este în raft. În depozite, salata o tăiem seara la ora 19.00, a doua zi dimineața este în depozit”, spune Doru Buturugă, unul dintre agricultori.

Fermierii sunt mulțumiți să își vândă legumele prin acest proces

își pierd jumătate de an prin piețe și târguri. Acum, lucrurile s-au simplificat și se întâlnesc în jurul prânzului pentru a împărți comenzile, iar marfa este pregătită și livrată până seara.

„Un producător care nu are unde să valorifice marfa, jumătate din an îl pierde prin piețe și târguri. Am pornit cu patru-cinci familii care produceau 30.000 de salate în fiecare an și am ajuns acum, la 600.000 de salate pe an, o familie formată din 3-4 persoane. Vorbind despre conopidă, 300-400 de tone le fac cinci familii. Am început să cultivăm și broccoli pe care îl asigurăm, din septembrie până în noiembrie, cam o tonă pe zi.

Înainte ne duceam cu marfa în târguri și piețe, pierdeam foarte mult timp pentru că toată ziua munceam iar seara trebuia să plecăm să ne valorificăm marfa. Acum e mult mai simplu, doar producem. Ne strângem aici la ora 12, împărțim comanda la câți suntem și undeva seara la 7-8 aducem marfa pe care a făcut-o”, a mai spus Doru Buturugă.

De asemenea, fermierii din Vărăști au început să exploreze și procesarea legumelor, deshidratând produsele pentru a fi utilizate ca ingrediente sau consumate ca gustări.

Cu toate acestea, unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă cooperativa rămâne lipsa forței de muncă, după cum a subliniat un fermier local.