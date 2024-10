Afacerea cu care Mihai a dat lovitura în România. Face un produs unic în lume: ”Unii au râs de mine la început”

Un român pe nume Mihai Grama a dat lovitura la nivel național printr-o afacere rară. Ceea ce el produce este unic în lume și a ajuns să fie premiat pentru inițiativa sa. De curând, a devenit Tezaur Uman Viu și este foarte mândru de sine, după ce mulți cunoscuți l-au ironizat la început.

Afacerea cu care Mihai Grama a devenit Tezaur Uman Viu

Mihai Grama este originar din Reghin și se declară pasionat de apicultură. De altfel, aflați că este . A cunoscut succesul după ce i-a venit ideea să producă miere de Iarbă Neagră sau negruș.

Mierea de Iarbă Neagră este un produs deosebit, fiind înregistrat ca unul montan, bio. Textura sa precum un jeleu este benefică organismului uman, contribuind la reglarea tranzitului, a colonului, la combaterea infecțiilor urinare sau la eliminarea problemelor tiroidiene.

Mihai Grama a dezvăluit că este căutat de străini din lumea întreagă pentru mierea sa, ceea ce îi aduce o satisfacție enormă. Asta mai ales în condițiile în care cu ajutorul mierii a fost premiat cu medalia de aur la Congresul APIMONDIA din Turcia, în 2022.

”Am aici o miere de Iarbă Neagră care este o raritate în România, aceasta fiind înregistrată ca şi produs montan BIO. Este o miere care are o formă, o structură şi un gust deosebit, inconfundabil. E ca un gel, ca un jeleu şi reglează în organismul uman tot ce ţine de tranzit, de colon, de infecţii urinare, de glandă tiroidă, fiind foarte recomandată şi diabeticilor.

Deşi nu am făcut publicitate, această miere din Iarbă Neagră ajunge nu doar în toate colţurile ţării, ci aproape în toate colţurile lumii (…) Au fost unii care au râs de mine, la început, dar cu această miere am luat medalia de aur la Congresul APIMONDIA din Turcia, din 2022”, a spus Mihai Grama pentru

Mihai Grama a apărut în documentare și reportaje datorită afacerii sale unice

Mihai Grama a primit de curând și titlul de Tezaur Uman Viu, ceea ce înseamnă că . Îi crește inima când vede că este căutat pentru documentare, de jurnaliști sau de grupuri de turiști.

”E o recunoaştere după mulţi, mulţi ani de activitate asiduă. La început erau mulţi care râdeau de mine, îmi spuneau că ce tot umblu prin pădure, că doar am 100 de stupi şi mă întrebau dacă mai vreau încă o sută. Pe mine mă interesează genetic să găsesc ceva ce e peste ceea ce am eu, aşa că am găsit.

De foarte multe ori, mi-am depăşit limitele şi acum, în sfârşit, de la Ministerul Culturii am primit recunoaşterea de Tezaur Uman Viu, fiind felicitat că am avut unul dintre cele mai stufoase dosare. Apar în multe filme documentare, în presă, la posturi de televiziune, iar acum vin grupuri de turişti străini şi sunt fascinaţi că eu fac ceva inedit. Deci nu trebuie să ne pierdem identitatea”, a subliniat vânătorul de albine”, a mai spus bărbatul.

În spatele premiilor și notorietății de care dispune în prezent producția lui, Mihai Grama mărturisește că este multă muncă și foarte dificilă. Modul de recoltare a tipului de miere este foarte dificil, începând cu scoaterea ramelor din stup până la strecurarea produsului.