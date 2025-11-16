Afacerea cu care Novak Djokovic vrea să dea lovitura. Ce investiție pregătește marele tenismen

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic urmează să cumpere o afacere uriașă. Dacă lucrurile se vor concretiza, atunci faimosul tenismen poate considera că a dat lovitura din toate punctele de vedere.

Ce achiziție pregătește Novak Djokovic

Novak Djokovic este de departe unul dintre cei mai apreciați tenismeni din istorie. Are 38 de ani, astfel că în curând s-ar putea retrage. Până atunci însă, sportivul pare că vrea să își construiască o afacere profitabilă.

Detalii în acest sens au fost făcute publice de presa din Muntenegru. Jurnaliștii scriu că marele sportiv ar putea intra în domeniul Horeca. Acesta ar urma să cumpere o afacere fabuloasă.

Mai exact, conform sursei citate, Novak Djokovic are în plan să cumpere un hotel-oraș din Muntenegru. Este vorba despre hotelul Sveti Stefan și inclusiv insula pe care locația este construită.

Ce planuri are sportivul

Și tot presa din Muntenegru mai scrie că marele sportiv ar urma să transforme insula, dar și hotelul, într-o stațiune de lux pentru milionari. Evident, întreaga afacere costă.

Astfel, e de așteptat ca Novak Djokovic să cheltuie enorm pentru a-și vedea visul realitate. Momentan suma exactă cu care ar putea fi finalizată tranzacția nu este cunoscută, însă cel mai probabil vorbim despre o adevărată avere.

Cât despre zvonurile privind vânzarea insulei și a hotelului, acestea au venit pe fondul întâlnirii care a avut loc la Guvernul din Muntenegru. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai companiilor Adriatic Properties, care administrează în prezent Sveti Stefan, Hoteli Stefan AD și HTP Milocer.

Mai mult de atât, presa din Muntenegru scrie că s-ar fi discutat ca mai departe, Novak Djokovic să preia pachetul majoritar de acțiuni. Acest lucru ar urma să se întâmple în 2026, iar scopul este readucerea la viață a faimosului complex turistic.

Sveti Stefan, unul dintre cele mai fabuloase repere turistice din Muntenegru

Menționăm faptul că Sveti Stefan este unul dintre cele mai faimoase repere turistice din Muntenegru. Practic vorbim despre un mic oraș-fortăreață care se află pe o insulă stâncoasă.

Locația are o arhitectură spectaculoasă, medievală, fiind construită în secolul al XV-lea. Primul rol al construcției nu era unul turistic. Mai exact, fortăreața apăra orașul împotriva piraților.

Pe de altă parte, odată cu trecerea anilor locul s-a transformat . O mulțime de vedete celebre au ajuns aici măcar o dată în viață, iar printre ele s-au numărat inclusiv Marilyn Mondore, Sophia Loren, Kirk Douglas dar și Claudia Schiffer.

Complexul pe care Novak Djokovic ar urma să-l cumpere cuprinde vile, plaje private, dar și o reședință regală. În ultimii ani însă, locația a fost închisă având în vedere neînțelegerile dintre operatorul economic și autoritățile locale. Rămâne de văzut însă dacă o să reușească să readucă locul la viață.