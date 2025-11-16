Sport

Afacerea cu care Novak Djokovic vrea să dea lovitura. Ce investiție pregătește marele tenismen

Novak Djokovic vrea să dea lovitura cu o super afacere. Marele tenismen are în plan o investiție de-a dreptul fabuloasă care i-ar putea umple conturile.
Valentina Vladoi
16.11.2025 | 07:59
Afacerea cu care Novak Djokovic vrea sa dea lovitura Ce investitie pregateste marele tenismen
Ce achiziție pregătește Novak Djokovic. Sursă foto: Instagram, Profimedia / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Novak Djokovic urmează să cumpere o afacere uriașă. Dacă lucrurile se vor concretiza, atunci faimosul tenismen poate considera că a dat lovitura din toate punctele de vedere.

Ce achiziție pregătește Novak Djokovic

Novak Djokovic este de departe unul dintre cei mai apreciați tenismeni din istorie. Are 38 de ani, astfel că în curând s-ar putea retrage. Până atunci însă, sportivul pare că vrea să își construiască o afacere profitabilă.

ADVERTISEMENT

Detalii în acest sens au fost făcute publice de presa din Muntenegru. Jurnaliștii scriu că marele sportiv ar putea intra în domeniul Horeca. Acesta ar urma să cumpere o afacere fabuloasă.

Mai exact, conform sursei citate, Novak Djokovic are în plan să cumpere un hotel-oraș din Muntenegru. Este vorba despre hotelul Sveti Stefan și inclusiv insula pe care locația este construită.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Ce planuri are sportivul

Și tot presa din Muntenegru mai scrie că marele sportiv ar urma să transforme insula, dar și hotelul, într-o stațiune de lux pentru milionari. Evident, întreaga afacere costă.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după...
Digisport.ro
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica

Astfel, e de așteptat ca Novak Djokovic să cheltuie enorm pentru a-și vedea visul realitate. Momentan suma exactă cu care ar putea fi finalizată tranzacția nu este cunoscută, însă cel mai probabil vorbim despre o adevărată avere.

Cât despre zvonurile privind vânzarea insulei și a hotelului, acestea au venit pe fondul întâlnirii care a avut loc la Guvernul din Muntenegru. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai companiilor Adriatic Properties, care administrează în prezent Sveti Stefan, Hoteli Stefan AD și HTP Milocer.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, presa din Muntenegru scrie că s-ar fi discutat ca mai departe, Novak Djokovic să preia pachetul majoritar de acțiuni. Acest lucru ar urma să se întâmple în 2026, iar scopul este readucerea la viață a faimosului complex turistic.

Sveti Stefan, unul dintre cele mai fabuloase repere turistice din Muntenegru

Menționăm faptul că Sveti Stefan este unul dintre cele mai faimoase repere turistice din Muntenegru. Practic vorbim despre un mic oraș-fortăreață care se află pe o insulă stâncoasă.

Locația are o arhitectură spectaculoasă, medievală, fiind construită în secolul al XV-lea. Primul rol al construcției nu era unul turistic. Mai exact, fortăreața apăra orașul împotriva piraților.

Pe de altă parte, odată cu trecerea anilor locul s-a transformat într-un complex renumit la nivel mondial. O mulțime de vedete celebre au ajuns aici măcar o dată în viață, iar printre ele s-au numărat inclusiv Marilyn Mondore, Sophia Loren, Kirk Douglas dar și Claudia Schiffer.

Complexul pe care Novak Djokovic ar urma să-l cumpere cuprinde vile, plaje private, dar și o reședință regală. În ultimii ani însă, locația a fost închisă având în vedere neînțelegerile dintre operatorul economic și autoritățile locale. Rămâne de văzut însă dacă marele tenismen o să reușească să readucă locul la viață.

Amendă record pentru internaționalul cu mama româncă, după ce fost prins cu două...
Fanatik
Amendă record pentru internaționalul cu mama româncă, după ce fost prins cu două pistoale în casă
Denis Drăguș, un car de nervi după eliminarea din Bosnia – România 3-1....
Fanatik
Denis Drăguș, un car de nervi după eliminarea din Bosnia – România 3-1. Cine au fost primii colegi care l-au consolat în autocar. Exclusiv
Rapid, fără rival și în partidele amicale! Ce jucător a revenit pe teren...
Fanatik
Rapid, fără rival și în partidele amicale! Ce jucător a revenit pe teren după 154 de zile
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Apostolul dezastrului, încrezut plin de imprestii...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Apostolul dezastrului, încrezut plin de imprestii de tip mesianic! Pleacă singur, du-te după Rădoi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!