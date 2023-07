Afacerea cu care o româncă a dat lovitura. Face milioane de dolari în Australia cu o idee din locul ei natal

O româncă a dat lovitura în afaceri. O idee din România avea să prindă contur în Australia și s-a dovedit a fi un real succes. Acum, tânăra face milioane de dolari, iar numeroase persoane îi apreciază produsele.

Afacerea cu care o româncă a dat lovitura

Corina are 39 de ani și este din România. Această româncă a creat o gamă de lux pentru îngrijirea pielii, atât pentru mamă, cât și bebeluș.

Cum a apărut ideea și de ce afacerea e atât de bună? Corina Ryan își petrecea verile la țară, în România. Mama și bunica ei rezolvau atunci toate problemele cu produse naturale, care aveau la bază mușețel, gălbenele și nu numai.

Nu a uitat niciodată aceste lucruri, iar când a rămas prima oară însărcinată cu primul ei copil, Willow, lucrurile aveau să se schimbe pentru tânăra româncă. Aceasta a început să folosesc produse organice pe timpul sarcinii.

Când a citit lista de etichete însă, avea să afle că acestea susțin substanțe chimice. Atunci și-a dat seama că preferă să opteze pentru ceva natural.

Ideea s-a născut în România

„A fost uimit de toate lucrurile pe care le-am învățat de la familia mea și de faptul că i-aş face baie lui Willow în ceai de mușețel răcit, datorită proprietăților sale calmante. Habar nu avea de astea”, spune Corina, despre soțul ei, potrivit

Alături de soțul ei, Luke, românca a decis să pună bazele unei afaceri. Și-a dezvoltat propria gamă de îngrijire a pielii pentru mame și bebeluși, dar cu ingrediente naturale. Nu a folosit diluarea cu apă, doar pentru a reduce costurile și a avut grijă ca totul să fie concentrat.

Deși cuplul adunase 100.000 de dolari pentru a-și achiziționa prima lor casă, banii au fost investiți în această afacere. Iar primele produse create de româncă au devenit la scurt timp virale.

Primul fost uleiul pentru femeie însărcinate, care costă 37 de dolari, dar și ceaiul Calm Bath Baby Tea, vândut cu 34 de dolari. Toate acestea au fost inspirate din băile de mușețel pentru Willow.

„Ceaiul Baby Bath Tea a fost un succes imediat când l-am lansat în Newcastle pe piețele locale, pentru că era un concept atât de nou pe care nimeni nu l-a făcut în 2018”, explică Corina.

Cum a ajuns românca să câștige milioane de dolari

Întreaga gamă avea să fie epuizată în timp record. Iar de aici, afacerea creată de româncă a devenit profitabilă. Brandul poartă numele copilului ei și s-a extins deja enorm în Australia.

La momentul actual, Willow By The Sea are acum un magazin online imens, iar produsele pot fi găsite în peste 300 de magazine cu amănuntul din Australia. În ceea ce privește cifrele, brandul româncei adună peste 3,5 milioane de dolari și are mii de recenzii de cinci stele.

Iar Corina este extrem de mulțumită de ce a putut să facă. Spune că se simte bine ajutând mamele, dar și bebelușii. De asemenea, românca spune că nicio clientă nu s-a mai întors la un alt produs după ce a încercat această gamă.

„Înseamnă atât de mult pentru mine să ajut mamele de acolo care se luptă să găsească o îngrijire organică a pielii pentru ele și bebelușii lor. Când primesc feedback de la cliente despre unul dintre produsele noastre care ajută pe cineva cu eczemă sau dermatită, mă face atât de fericită.

Nu am întâlnit niciodată o mamă care să se întoarcă la altceva după ce a încercat Bottom Balm. Încă testăm toate produsele pe fetele noastre, iar eu nu aş folosi nimic altceva”, a mai povestit ea.