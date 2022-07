Afacerea cu care Oana Roman și Marius Elisei au dat lovitura: “Am rup gura târgului”. Ce planuri au din toamnă

Oana Roman s-a împăcat cu Marius Elisei… din nou. Spune că relația lor este cu suișuri și coborâșuri și își dorește să găsească echilibrul. În pandemie, cei doi soți au deschis un magazin online, unde vând și acum haine și reprezintă principala sursă de venit a familiei, la care se adaugă campaniile pe care Oana Roman le are pe social media.

Oana Roman s-a împăcat cu Marius Elisei și are planuri mari cu afacerea lor

Oana Roman, în vârstă de 45 de ani, s-a ocupat de foarte multe evenimente, în cei peste 20 de ani în care a lucrat ca PR, în jur de 500, după cum spune chiar ea. Susține că i-a tăiat aripile și a fost obligată să se orienteze către online. A muncit mult, dar mai târziu a cules și roadele. Într-un interviu pentru FANATIK, realizat în cadrul ne-a vorbit despre acea perioadă, ne-a spus cum s-a apucat să vândă haine și să câștige din online, dar ne-a făcut dezvăluiri și despre

Oana, suntem în localul lui Brigitte Pastramă, la ziua fetei sale. Și pe fiica ta ai serbat-o aici…

– Da, toate aniversările ei aici au fost. Și Jungla, locul de joacă pentru copii de aici… am rămas șocată ce frumos a făcut Brigitte Pastramă. Se pricepe. Se vede că a avut club atâția ani și faptul că a făcut piscină a contat, mai ales pentru petrecerile de vară. Este un loc care are de toate. Tot timpul am apreciat-o. Eu am făcut cu Brigitte inagurarea piscinei acum 6 ani. O lăsam cu muncitorii, cu cizmele până la genunchi. Se implică foarte mult.

Dar și tu te implici mult. Te-ai ocupat de evenimente. Câte ai la activ?

– Nu le-am numărat, da’ am peste 500. E adevărat, în 20 și ceva de ani de muncă.

Oana Roman câștigă bani din online: “Rețelele de socializare au devenit un job pentru mine”

Ești foarte activă pe rețelele de socializare…

– Rețelele de socializare au devenit un job în sine pentru mine. Lucrul acesta nu era valabil înainte de pandemie, de exemplu, când încă eram doar pe PR și evenimente. Numai că, odată cu venirea pandemiei ,mie mi s-au tăiat aripile. Adică tot ceea ce făceam eu practic era imposibil de făcut. Totul era închis. Singura variantă ca să ai activitate era online-ul.

Aveam un site, pe care eu m-am chinuit mulți ani să-l cresc, pentru că eu, în online, am crescut organic 100 %. Adică nu am cumpărat urmăritori, nu am făcut campanii de promovare sponsorizată ale conturilor mele și am crescut organic, ceea ce a fost foarte greu.

Și a durat mult mai mult timp. Începând cu 2020, când a început pandemia, am început să mă concentrez mult mai mult pe zona de online. Să cresc, să fac postări altfel, să fac conținut mai de calitate, să fac campanii, și după aceea au început să vină și banii. Dar nu de la început.

Adică eu am muncit pe gratis cum se spune, mult timp, până când brand-urile au început să mă bage în seamă, deși eram foarte cunoscută. Au vrut întâi să vadă ce tip de conținut fac, ce campanii sunt capabilă să fac. Și după aceea au început să vină spre mine.

În ce investește banii Oana Roman: “Cerceii sunt slăbiciunea mea”

Crezi că zona de online e mai importantă acum pentru firme?

– Zona de online a devenit mult mai importantă, iar brand-urile au început să aloce mult mai mult buget, campaniilor în online, campaniilor cu influencerilor, ceea ce era firesc să facă. Aceste campanii ajung la oameni, într-un mod mult mai realist, decât ajung reclamele standart de la televizor. Și foarte mulți au început să înțeleagă că aceste campanii nu sunt doar niște simple postări. Este vorba de campanii foarte muncite, lucrate, și mai ales, este vorba de experiența testării produselor.

Pentru că eu vrea să cred că influencerii nu promovează nimic din ce nu testează și din ce nu folosesc. Or fi și din cei care nu fac asta.

Cum funcționează site-ul tău, ești mulțumită?

– Tot în pandemie, noi a trebuit să ne găsim o variantă ca să câștigăm niște bani. Nefăcând evenimente, Marius neducându-se la birou, pentru că nu avea unde, și acest site exista… Am avut un magazin fizic cu ani în urmă la Pitești.

A fost foarte greu să mai facem naveta, pentru că Iza era mică. Și i-am spus: ‘Hai să închidem magazinul și să-l transferăm în online!’. Și el s-a apucat atunci să facă site-ul, să lucreze la el și să învețe să facă ceea ce trebuie, să facă un SEO foarte bun la site, să-l aranjeze.

Marius a lucrat la el trei ani, timp în care l-a optimizat. Când a venit pandemia am zis: ‘dăm drumul la site pentru că e singura variantă să facem ceva’. Mai ales că el era pregătit. Mio Boutique by Oana Roman. Așa cum se numea și magazinul fizic, de la: Marius, Izabela, Oana. Și am creat acest brand.

A început cu body-uri și colanți modelatori: “A fost un boom incredibil”

Practic, cu ce ai început? Ce ai început să vinzi?

– Am luat domeniu cu pagină de Facebook, de Instagram… era totul aranjat, doar să cumpărăm marfă și să ne ocupăm să o promovăm. Și am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am, pentru că eu fac reclamă pentru alții, dar nu fac pentru mine. Și acum o să pot să fac pentru mine, pentru propria mea afacere. Și am lansat în toamna lui 2020 și din prima zi un ”boom” incredibil, eu nu mă așteptam. A fost mult peste așteptările noastre.

Am rupt gura târgului, pentru că am început cu o zonă de produse foarte căutate de femei și anume body-urile modelatoare și colanții modelatori. Pentru că eu am nevoie de ele și am avut nevoie foarte mulți ani, și știam cât de multor femeile să aibă produse de genul acesta, să fie de calitate. Și am umblat la zeci și zeci de furnizori, până am găsit produsul care să îmi placă. Cred că în prima zi, după ce am pus cu două poze pe Insagram, în 10 ore am avut 80 de comenzi.

Ai încercat să vinzi și altceva, nu doar haine?

Marius a ținut o perioadă să ne apucăm, să vindem și accesorii: bijuterii, gablonțuri, genți… Eu nu mi-am dorit, pentru că e o treabă prea migăloasă, dar e un lucru la care mă gândesc serios. Vreau din toamnă să încerc să iau și alte produse și să creez ținute întregi. Să propun clientelor ținute întregi, rochie, pantalon cu fustă sau cu sacou și accesorii, bijuterii, genți.

Are peste 100 de perechi de cercei

Îți admir cerceii. De unde îi ai?

– Am o colecție întreagă de bijuterii acasă, am cred că peste 100 de perechi de cercei, un sertar imens plin cu brățări, cu lanțuri, dar în principiu cercei. Am și încălțăminte foarte multă, genți foarte multe, dar am o pasiune pentru cercei. Am toate culorile, mărimile, toare formele și galonțuri, și din aur și din argint, perle, de toate felurile și lanțuri de toate felurile, dar cerceii sunt slăbiciunea mea.

Care îți plac mai mult sau de care ești legată sentimental?

– Eu nu prea mă leg așa de obiecte. Am obiecte pe care le țin sau le port de foarte mulți ani, pentru că au rezistat timpului. Eu îmi cumpăr lucruri de calitate…

Nu am un obiect anume, dar am genți pe care le am de 20 de ani și care sunt în perfectă stare, dar și scumpe. Bunica spunea așa: ‘suntem prea săraci ca să ne cumpărăm lucruri ieftine’. Și-mi spunea: ‘mai bine îți iei o geantă sau o pereche de pantofi de calitate, decât 7 care se rup, și fac și riduri că te strâng și te strâmbi’. Și atunci eu pe principiul ăsta am mers.

De aceea, am și acum genți pe care le port de 20 de ani și care sunt noi, impecabile. Bine, am și grijă de ele, le duc la recondiționat când e nevoie, am grijă. Și atunci, da, îmi sunt de suflet, pentru că le am de când eram tânără, de la 20 de ani.

Ai fost în multe vacanțe. Totuși, în ce destinații dorești să mergi și încă nu ai ajuns?

– Sunt locuri în care aș vrea să merg și nu am ajuns până acum. Nu am văzut ASIA deloc. Și mai e o destinație în care vreau să merg, în Japonia. Vreau să văd Vietnamul, Thailanda, să ajung în Insulele acelea de acolo… am fost doar în Caraibe.

Nu am văzut Nord-ul deloc, deși eu nu iubesc frigul. De aceea nu m-am dus. Dar o experiență, să văd aurora boreală o dată, da, îmi doresc să o văd. În rest am văzut America de multe ori, toată Eurppa, am fost în Insule, în Dominicană, Martinica, am fost în Hawai. Dar sunt încă, foarte multe locuri din lumea asta, pe care nu le-am văzut.

Oana Roman, despre împăcarea cu Marius Elisei: ”Trebuie să luptăm să găsim echilibrul”

Legat de împăcarea cu Marius, ce ne spui?

– E cu sus și cu jos la noi, eu îmi asum și de asta știți, că altfel, eu nu mă ascund. Important e că trebuie să luptăm să găsim echilibrul, să nu cădem nici unul, nici celălalt într-o extremă. Și asta e lupta de zi cu zi, să continuăm să ne menținem acest echilibru și uneori îl pierdem. După aceea ni-l regăsim, și așa mai departe. Cam asta este ideea.

Cu cine seamănă Iza?

– A luat de la fiecare câte ceva. Adică, eu zic că e o combinație ideală, în sensul că a luat ce este mai bun de la fiecare. A luat istețimea și rapiditatea de a rezolva, de a se descurca, pe care o am eu, calmul și boemia lui taică-su. Ea e Pești, e foarte sensibilă, ceea ce e probabil, singurul dezavantaj pe care îl are, dar în rest, a adunat ce e mai bun. Îi place matematica, mie nu îmi place.

E o vorbă pe care a spus-o un prieten de-al nostru, că Iza e foarte afectuoasă și chiar și la oamenii care sunt mai reci, ea reușește să îi înmoaie. Și, cum spune prietenul nostru, îndulcește acreala și topește gheața.