Afacerea cu care Ramona Păuleanu și avocatul Adrian Cuculis vor să dea lovitura. Vedeta Pro TV: “Rostul nu e să ne îmbogățim”

Ramona Păuleanu a renăscut după luni de zile în care s-a rugat pentru ca micuțul Luca, băiețelul ei născut prematur, să trăiască și să ducă o viață normală, alături de sora lui, Alexandra. De când și-a reunit gemenii, vedeta Pro TV a început să-și recapete încet, dar sigur o parte din timpul personal. A angajat două bone, se gândește ca peste câteva luni să-și reia activitatea pe micul ecran și, între timp, a demarat o afacere de care este mândră. Împreună cu partenerul de viață, avocatul Adrian Cuculis, Ramona Păuleanu a investit în construcția mai multor vile în Corbeanca, ajungând astfel în grupul vedetelor care fac afaceri pe piața imobiliară.

Ramona Păuleanu face case în Corbeanca: “Sperăm la un profit minim. Rostul nu e să ne îmbogățim”

Puțin sunt cei care știu că Ramona Păuleanu, simpatica și glumeața prezentatoare a rubricii Meteo de la PRO TV, a avut primul job la 18 ani… în constucții. A lucrat câteva luni într-un magazin cu materiale de construcții și se lăuda, în trecut, că “am învățat cam tot ce se poate învăța despre gips carton, holșuruburi, instalații sanitare și electrice, vată minerală”.

În prezent, cu pași timizi, a decis să investească în piața imobiliară și s-a apucat să construiască vile în Corbeanca. Recunoaște că nu este cea mai inspirată perioadă pentru a derula un astfel de business, dar susține că explozia prețurilor la materialele de construcții nu a determinat-o să facă vreun compromis. Alături de partenerul de viață, avocatul Adrian Cuculis, vedeta Pro TV și-a propus să nu de greș și recunoaște că nu își permite să fie neserioși, într-o piață plină de “țepe”.

În exclusivitate, pentru FANATIK, Ramona Păuleanu vorbește despre noul proiect în care este implicată, despre ce înseamnă să transformi o casă în acasă și ne dezvăluie motivele pentru care a eșuat cu apartamentul în care locuiește, alătură de familia ei. pe care medicii îl consideră un miracol după fiecare evaluare, dar și în ce stadiu se află

– Ramona, tu – televiziune, Adrian – avocatură. Cum ați ajuns să vă implicați într-un proiect imobiliar? Care este povestea din spatele investiției?

Oricât ar părea de ciudat la prima vedere, profesiile noastre nu sunt contrare proiectului imobiliar pe care l-am început. E simplu: toate activitățile presupun pasiune, seriozitate, responsabilitate. De ce am ales să facem asta? Pentru că am simțit că este o investiție din care toată lumea va ieși câștigătoare.

Noi speram la un profit, minim atenție, iar cumpărătorii vor avea, la gata, casa pe care și-o doresc, la un preț onest. Nu este pentru prima dată când construim, nu suntem începători, este doar prima dată când construim pentru familii. Avem, printre altele, un cămin pentru persoane vârstnice ridicat de noi.

Cât costă o vilă construită de Ramona Păuleanu și Adrian Cuculis

-Este o perioadă bună pentru dezvoltarea unui astfel de business? Știm cu toții că au explodat prețurile materialelor de construcții…

Inițial, la demararea proiectului, preturile nu începuseră încă să urce vertiginos. Dar ne-am lovit de asta după câteva luni. Am avut probleme mari cu furnizorii care creșteau prețul de la o zi la alta, dar asta nu a însemnat să recurgem la compromisuri, adică să optam pentru ceva mai ieftin și mai prost. Am plătit cât au cerut, evident că investiția a fost mult mai mare față de ceea ce ne propusesem inițial, dar nu prea am avut încotro.

Probabil că nu este cea mai bună perioadă pentru dezvoltarea unui astfel de business, avem însă lejeritatea și relaxarea de a lucra în ritmul nostru, nepresați de datorii, de bănci etc. Rostul nu este sa ne îmbogățim, nici nu am putea la cele 7 case construite, pentru noi este un început în sfera asta care ne va da impulsul de a merge mai departe.

– Spuneai că ai optat pentru un proiect în stil mediteranean, care este prețul unei case?

Da, acesta este stilul. Unul care nu a fost inițial pe gustul meu, dar când am văzut randarile, pozele în care vezi cum vor arata casele la final, m-am răzgândit. Arată foarte, foarte bine. Prețul este sub cel cerut de piață, raportandu-ne calitate-pret. Cerem 180 de mii la alb și 200 de mii de euro la gata, preț fără tva.

– Mergi zilnic pe șantier? Te implici și în supervizarea lucrărilor sau ești responsabilă cu promovarea mai mult?

Nu știu cât de cunoscuta îți este treaba asta, dar am lucrat în construcții pe la 18 ani. Nu pe teren, vindeam materiale de construcții. Deci m-as fi priceput dacă mergeam pe șantier, dar nu m-au lăsat copiii (n.r. râde). Încerc sa le promovez, nu sunt responsabila. Pentru ca, iar, nu știu cât îmi permite timpul sa fac asta.

“Eu mărturisesc că am eșuat cu casa unde locuim acum”

– Cuibul vostru cum arată? Ce contează cel mai mult pentru tine atunci când trebuie să transformi o casă în acasă?

Să te reprezinte. Să reflecte personalitatea ta, felul tău de a fi, nu să fie “la modă” și să nu aiba nimic din tine. Eu mărturisesc că am eșuat cu casa unde locuim acum, din motive obiective. Eram în spital, după naștere, când am început amenajarea cu un designer și în mare întârziere, trebuia să mă pot muta cât de cât repede. Dată fiind starea în care eram, am acceptat varianta propusă, pe principiul “să o facă cum o fi, nu-mi pasă în momentul ăsta” și asa s-a și procedat. Rezultatul este că stau într-o casă care nu este tocmai casa pe care o visam, sunt multe lucruri care nu că nu-mi plac, dar nu mă reprezintă. Am un apartament cam modern, când eu sunt mai degrabă adepta unui stil mai boem cu accente rustice. Asta este. Mă consolez că voi face așa cum îmi doresc la următoarea locuință.

Ceea ce m-a făcut să aleg apartamentul unde stăm acum este spațiul și modul cum a fost compartimentat. Am văzut multe proiecte noi unde compartimentarea mi se pare dezastruoasă. Sau, în fine, nu pe gustul meu. Zona este și ea bună, inconvenientul este că nu avem un parc prea aproape. Înțeleg și eu acum de ce e important să ai zone verzi în jurul tău, când ai copii, nu mai zic cum e la Corbeanca, cu pădurea aproape.

-De ce ai cumpăra, de exemplu, una dintre proprietățile vândute de tine?

Pentru că am făcut-o eu, în primul rând (n.r. râde). Nu glumesc, pentru mine dincolo de a-mi plăcea ceva, contează mult și cine a făcut acel ceva pe care îl cumpăr. Mai ales când vine vorba de o casă. În lumea asta în care trăim, înconjurați de atâtea “țepe”, este musai să fac o achiziție atât de importantă de la oameni serioși. Și pentru noi este o mare responsabilitate. Am mai zis-o și o mai spun, nici nu ne permitem să fim neserioși. Am greșit și eu sau Adrian, am învățat din greșeli. Am locuit în trecut într-un apartament unde izolarea era atât de prost făcută încât auzeai și ce vorbeau vecinii la telefon. Ori noi am respectat întocmai ce scrie în proiect. Dacă este trecut fier de 16, va fi fier de 16, nu de 6, nu e treaba făcută de mântuială.

Am auzit de case fara fundație sau cu fundație unde era doar pământ, de neconceput, pentru că. în timp, casa s-a umplut de mucegai și nu mai aveai remediu. Sunt lucruri pe care nu le poti vedea, extrem de importante pentru calitatea si durabilitatea unei locuinte, cu care nu ar trebui să îți permiți să te joci. În cazul nostru, s-au folosit inclusiv placi doka în loc de lemn pentru cofraje, așa că pereții caselor, interiori și exteriori, sunt perfect drepți. Pentru izolație s-au folosit cele mai noi materiale și cele mai scumpe termopane.

Cum decurge recuperarea fiului născut prematur: “Îi uimește pe medici”

-Afacerile înțeleg că merg bine, dar te-ai gândit când revii pe micul ecran?

Mai am puțin până când cei mici fac doi ani, mă voi întoarce atunci.

-Știu că primele luni ale micuțului Luca au fost extrem de delicate. Cum este în prezent? Ce v-au spus medicii la cele mai recente evaluari?

Puțin spus extrem de delicate. Dar Dumnezeu ne iubește și îl iubește, bag de seamă, pentru că dincolo de o întârziere motorie normală pentru perioada extrem de lungă petrecută imobilizat într-un incubator, nu pare să aibă sechele. Este un copil inteligent, vesel, un copil care îi uimește pe medicii pe la care am mers pentru evaluări. Ar trebui sa prindă curaj în curând sa meargă singur și… cam atât, nu sunt alte aspecte pe care să le urmărim. Ah, în afara de oftalmolog. Tot din cauza suferinței, cred eu, a dezvoltat un strabism care a impus purtarea ochelarilor de vedere, dar suntem mulțumiți că ăsta pare sa fie singurul preț plătit. Este o problemă care își are rezolvare, așa că nu ne impacientam.

A dat în judecată Spitalul Filantropia din București și cere un milion de euro despăgubiri

-Am văzut că ai o bonă care te ajută în creșterea lor. Cât de important este sprijinul primit atunci când devii mamă?

Extrem de important! Mai ales cu doi copii. Nu am o bonă, am două bone. Pentru ca una nu s-ar descurca cu amândoi și pentru că altfel nu mi-aș permite ca, încet-încet, sa îmi reiau activitatea și să mă implic în alte proiecte. După un și două luni de căutări dezastruoase, am găsit două doamne care mă ajută extrem de mult și sper să rămânem în formula asta.

Știu, sunt mămici care se descurca, de voie-de nevoie, fără niciun fel de ajutor. Dar nu cred că le e bine. Nici lor, nici copiilor, pentru că nu le poți oferi amândurora, tot timpul, atenția de care au nevoie. Mi-am permis să spun că nu le este bine, raportându-mă la cele trăite de mine cu nopți și zile nedormite, extrem de multe. Iar oboseala asta, și ea formă de tortură folosita în trecut, epuizează.

După atâta vreme, eu am început să mă mai relaxez, să mai am timp și pentru mine, ceea ce este grozav. Uitasem cum este.

-Știu că ați decis să ajutați părinții care trec sau au trecut prin experiența trăită de voi la nașterea prematură a gemenilor. În ce stadiu se află procesul intentat pentru malpraxis?

Suntem în plin proces. Va fi unul lung și obositor, însă asta nu ne face să renunțăm să ne căutam dreptatea. Vom vedea la sfârșit cum și ce va fi. Dar, da, aș vrea ca demersul nostru să fie un exemplu pentru alți părinți care trec prin tragedii din cauza incompetentei, a lipsurilor din spitale, a nepăsării.

