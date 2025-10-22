Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe

ADVERTISEMENT

Paul Pogba se pregătește să se lanseze în lumea afacerilor. Iar domeniul în care a decis să investească este unul cât se poate de profitabil și are șanse cât se poate de mari de reușită.

Ce afacere a început Paul Pogba

Paul Pogba și-a lansat propria gamă de îmbrăcăminte, iar asta înseamnă o schimbare majoră în carieră. Fosta vedetă a lui Manchester United nu s-a ferit niciodată de o declarație îndrăzneață de modă, fie că a fost vorba de hainele sale în afara terenului, fie de părul pe care îl poartă.

Cu toate acestea, Paul Pogba, care este deja sponsorizat de gigantul sportiv Adidas, lansează acum propria linie de îmbrăcăminte care îi poartă numele. Este vorba despre „Pogba MDXCIII”.

Iar jucătorul în vârstă de 32 de ani s-a mișcat destul de repede și a lansat pagina de Instagram a brandului în weekend. Nu a intrat singur în lumea modei ci alături de partenerul său de afaceri Jonathan. De cealaltă parte, soția mijlocașului, Zulay, a ajutat și ea prezentând o parte din gamă.

Modelul și designerul de interior bolivian a fost văzut purtând șepci, treninguri și jachete de la brand. „Așteptarea s-a terminat, prima livrare a sosit!!”, se arăta în dreptul postării.

Brandul fotbalistului, o ”viziune îndrăzneață”

Cum se caracterizează afacerea lui ? Pe site-ul său web, brandul spune că „reprezintă o viziune îndrăzneață și modernă asupra luxului”. Totodată, brandul oferă o gamă largă de produse, pentru toate gusturile.

„Mai mult decât un brand, este o declarație de stil: o identitate puternică, instantaneu recognoscibilă, înrădăcinată în cultură, mișcare și victorie. Din studioul nostru din Miami, fiecare creație este realizată ca o piesă excepțională – țesături nobile, croieli precise, finisaje impecabile.

Lucrăm cu cei mai buni artizani și producători pentru a da viață unor articole vestimentare care întruchipează puterea, eleganța și designul atemporal. Ambiția noastră este simplă, dar imensă: să redefinim codurile sportului de lux, îmbinând excelența, autenticitatea și emoția. POGBA reprezintă echilibrul perfect între stil și performanță”, se mai arată în descriere, conform .

Cât costă un tricou Pogba MDXCIII

Brandul lui Paul Pogba include tricouri, șepci, hanorace, dar și treninguri. În ceea ce privește prețurile, acestea nu sunt chiar pentru orice buzunar. Multe dintre tricouri vor costa peste 100 de lire sterline.

Totodată, cel mai scump din gamă este listat la 108,27 lire sterline. Fiecare șapcă de pe site costă 70,93 lire sterline, în timp ce bandanele costă, de asemenea, la fel. O pereche de „Șosete Vector” costă 26,13 lire sterline, în timp ce un „Pachet Duo Boxer Victory” costă 48,53 lire sterline.

Totuși, cele mai scumpe articole de pe site sunt jachetele de trening. Mai exact, o jachetă ajunge să coste 168 de lire sterline, în timp ce pantalonii de jogging costă 130,67 lire sterline.

Asta înseamnă practic că un set complet de trening costă puțin sub 300 de lire sterline. Marca lui Paul Pogba va fi vândută și în anumite magazine din întreaga lume, dar nu există prea multe detalii în acest sens.

Și nu este prima oară când nume celebre din sport se orientează și către partea de fashion. Iar care a dat lovitura alături de soția sa.