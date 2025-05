Afacerea cu care un străin are un succes nebun în România. Cultivă o plantă ocrotită de lege, un singur fir se vinde cu 20 de lei

Afacerea care îi aduce un profit uriaș unui străin care investește în România. Acesta profită din plin de o plantă ocrotită de lege în țara noastră și scoate sume importante de bani. Produsul său ajunge atât pe piața internă, cât mai ales în alte țări din Europa.

Un străin a dat lovitura în România: afacerea cu o plantă ocrotită de lege care îi aduce un profit uriaș

În localitatea Moţăţeni, județul Gorj, de bujori din România. Cel care cultivă această plantă, care este ocrotită de lege în țara noastră, e un cetățean olandez.

Pe terenul imens de 13 hectare, antreprenorul cultivă 15 soiuri de bujori. Afacerea sa este una înfloritoare și la propriu, dar mai ales la figurat. De pe ogorul său din Oltenia, florile ajung să fie vândute în state importante din Europa, precum Austria, Franța și Olanda.

Omul de afaceri transportă, cu un singur drum, circa 80.000 de fire. Prețul pentru un bujor parfumat, direct de la producător, variază între 3 şi 8 lei. În ciuda faptului că bujorul e floarea Naţională a României, bulbii de bujor de la Moţăţeni sunt aduşi din Olanda. Pieter Rottier are și un motiv întemeiat pentru care a ales România ca țară unde să-și deschidă afacerea.

”Când am venit în România în 2015, am văzut că, aici, în zona noastră e solul foarte bun. Poate cel mai bun din România. Noi am ales (n.r soiurile) care au producţia cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai rezistentă, cu boli, cu insecte, cu orice”, a povestit Pieter Rottier, cultivator, conform .

Un singur fir de bujor se vinde cu 20 de lei pe piața din România

Afaceristul din Olanda are și mulți angajați pe plantația sa. Imediat după ce bujorii infloresc, pe câmp e agitație mare. Zeci de muncitori lucrează pentru a culege cu grijă fir cu fir.

De pe cele 13 hectare, florile culese sunt duse la depozit, unde sunt sortate şi pregătite pentru export. ”Se numără. Cei mai înfloriţi sunt daţi într-o parte, sunt selectaţi şi facem calitate diferită. Avem clientul în Olanda, îl sun, îl întreb: ce calitate vreţi, care soi. Vine camionul aici şi îl încărcăm”, a explicat antreprenorul.

Bujorii nu merg doar spre statele din Vest. Florile ajung şi în pieţele şi florăriile din România. Aici, . Această floare este ocrotită de lege.