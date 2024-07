De-a lungul anilor, Vali Vijelie și-a investit averea într-o afacere care îi aduce sume uriașe de bani. Artistul spune că a adoptat o strategie asemănătoare cu cea a lui Ceaușescu.

Afacerea cu care Vali Vijelie a dat lovitura: “Fac ca Ceaușescu”

În afara carierei sale muzicale, Vali Vijelie deține o afacere care îi generează venituri substanțiale în mod pasiv. Cu banii câștigați astfel, și-a asigurat o stabilitate financiară de invidiat pentru el și familia sa.

Vali Vijelie, cunoscutul cântăreț de manele, nu se bazează exclusiv pe muzică pentru a-și câștiga existența. El are și afaceri în domeniul imobiliar, care îi aduc o grămadă de bani în cont.

De-a lungul carierei sale, a adunat o groază de bani, . Apoi, manelistul și-a pus mintea la contribuție și a început să investească în imobiliare pentru a-și asigura un venit pasiv. A avut noroc că a ascultat sfaturile tatălui său, care mereu îl îndemna să cumpere proprietăți cu fiecare ocazie.

„Tata mi-a spus: ”Ai grijă ce faci în viață. Vinde vecinul de jos, cumpără.” Eu în loc să mă duc să cumpăr apartament, m-am dus și am luat mașină. Mi-a zis: ”Ai bani, cumpără!” I-am zis: “ce să fac cu atâtea case?” Am crescut mai mare, m-am căsătorit, fiind cu Carmen. Tata avea o vorbă: ”Orice cal ajunge gloabă.” a povestit Vali Vijelie, potrivit

În cele din urmă, Vali a hotărât să facă ceva pentru viitorul său financiar, dorindu-și să aibă o rezervă de bani pentru bătrânețe, începând cu o sumă modestă de 100 de dolari, dar visând la mai mult.

Am zis că trebuie să fac și eu ceva măcar să-mi vină și mie, când îmbătrânesc și nu mai pot, să-mi vină și mie 100 de dolari. Am făcut eu socoteală, atunci am zis că 100 de dolari îmi ajunge și de mâncare, dar dacă îmi vin 3000 de dolari?”, a declarat Vali Vijelie, conform sursei.

Vali Vijelie și soția lui, afacere de succes în domeniul imobiliar

La început, artistul a investit în câteva magazine, iar apoi și-a extins portofoliul în zona apartamentelor. Într-un timp foarte scurt, și-a construit o reputație solidă în lumea afacerilor imobiliare. Astăzi, el continuă să cumpere apartamente, preferând să investească în unități din același bloc, ceea ce îi consolidează strategia de investiții imobiliare.

„Am început ușor, ușor. Am luat de le cumătrul meu câteva magazine. Decât să cumpăr la o lună, două, trei, fac ca Ceaușescu: tot palierul ăsta e al meu.Cel mai bine de asta se ocupă soția, e afacerea ei, cine altcineva se putea ocupa? Mai bine ca ea nu putea să facă nimeni”, a mai spus Vali Vijelie.

Vali Vijelie împarte afacerea imobiliară cu soția sa, Carmen Rusu. , relația lor a trecut prin câteva provocări. Cu toate acestea, ei au o istorie comună lungă de 28 de ani și au crescut împreună patru copii.

Cu puțin mai mult de o lună în urmă, Vali Vijelie a fost implicat într-un scandal conjugal când a fost văzut în compania unei femei brunete atrăgătoare. Circula zvonul că artistul ar fi fost dat afară din casă de soția sa. Însă, recent, manelistul a declarat că soția sa l-a iertat și că nu este geloasă.

„Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu, avem copii, suntem fericiți (…) E cel mai bun critic al meu. Bineînțeles că țin cont de părerea ei. I-am învățat (n.r. pe copii) că banul nemuncit nu e spornic (…) Eu am zis că dacă ei nu merg la muncă, nu vor primi nimic. Muncești și îți dorești ceva? Să vină la mine și să stăm de vorbă”, a declarat Vali Vijelie, la „Petrecem în familie”, potrivit