Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită

Vica Blochina are 50 de ani, însă nu își arată deloc vârsta. Fosta lui Victor Pițurcă știe cum să se mențină în formă și mai nou a decis să își deschidă chiar propria afacere. Despre ce este vorba însă?

Cu ce se ocupă acum Vica Blochina

Iată că Vica Blochina și-a deschis propria academie de psihonumerologie. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Practic fosta lui Victor Pițurcă a dezvoltat o pasiune pentru numerologie.

Astfel, a decis să transforme această pasiune în business și astfel a luat naștere propriul brand, numit Cheia Vieții. Ce presupune această afacere și ce rol are vedeta? Fosta balerină predă cursuri online persoanelor care îi împărtășesc pasiunea.

Și lumea e chiar interesantă, povestește ea. Astfel, deși afacerea nu a început de foarte multă vreme, Vica Blochina spune că are mare succes și totodată, are tarife cât se poate de accesibile.

Ce tarife are Vica Blochina pentru cursurile sale

Cât de mult costă un astfel de curs? Fosta lui Victor Pițurcă spune că prețurile diferă de la un curs la altul. Pe de altă parte, costuril e ajung undeva pe la 300 și chiar și 500 de lei.

Mai mult de atât, ea a mai dezvăluit că în prezent peste 100 de oameni participă la cursurile sale. Aceștia nu sunt doar din România, ci și din alte țări, semn că interesul e unul mare în această zonă.

Vica Blochina spune că un curs durează șase ore și totul se întâmplă online. Totodată, ea a mai dezvăluit că sunt cazuri în care alege să predea și cursuri în mod gratuit, pentru

„Cursurile sunt online, e mai comod, și țin șase ore. Când predau seminarii în weekend durează șase ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii. La mine, cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump.

Ideea pentru mine e să înțeleagă oamenii și să-și permită oricine. Un modul costă, adică un curs pe weekend, între 300 și 500 de lei. Multe lucruri le fac pro bono, pentru că dorința mea e să învețe cât mai multă lume din România și să înțeleagă”, a declarat Vica Blochina despre noua ei pasiune, conform .

Ce studii a urmat vedeta pentru a deveni psihonumerolog

Evident, pentru a avea cunoștințe în domeniu, fosta lui Victor Pițurcă a fost nevoită să urmeze și niște studii de specialitate. De altfel acestea sunt esențiale când vine vorba de astfel de afaceri.

Vedeta recunoaște că a obținut o diplomă în numerologie la Federația Rusă. Totodată, ocupația ei în prezent este de psihonumerolog, meserie care deși nu există în prezent în România, în Europa e foarte apreciată.

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România”, a mai dezvăluit aceasta.

Amintim faptul că . Cei doi au împreună și un băiat, pe nume Edan, care în prezent locuiește cu fostul selecționer.