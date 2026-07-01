Afacerea cu care vrea să dea lovitura Georgina Rodriguez. În ce a investit iubita lui Cristiano Ronaldo

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Georgina Rodriguez și-a pus toată încrederea într-o nouă afacere. Iubita lui Cristiano Ronaldo a uimit cu ideile pe care le are și pe care le pune în aplicare fără niciun fel de evitare. Adună sume importante în conturile bancare de pe urma lor.

Georgina Rodriguez, investiție într-un nou business

Cristiano Ronaldo (41 ani) a depășit un record la Campionatul Mondial, după ce a marcat două goluri. La scurtă vreme iubita sa, Georgina Rodriguez (32 ani), a făcut o . Îl susține necondiționat în cariera sa și arată acest lucru tuturor celor care o urmăresc în social media.

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E cea mai mare fană a lui CR7. Sportivul își concentrează toată energia perioada aceasta pe renumitul eveniment sportiv din SUA, Mexic și Canada. Bruneta e mereu prezentă în tribune, unde are întotdeauna ținute speciale. De această dată influencerița s-a făcut remarcată datorită unui outfit care inițial s-a crezut că este o gafă vestimentară.

A apărut cu o ținută personalizată neagră, compusă din pantaloni și un tricou mulat și cu mânecă scurtă. Acesta este decoltat și are mesajul „mimoa 7” pe spate, motiv pentru care toți și-au dat coate. Astfel, a decis să-și onoreze partenerul de viață având imprimat numărul pe care starul portughez îl folosește pe terenul de fotbal.

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Concret, creatoarea de conținut s-a lansat într-un nou business, având un simț al afacerilor foarte bine dezvoltat. Acest lucru a fost evidențiat chiar de Georgina Rodriguez prin pagina de Instagram deschisă pentru a face publică această afacere. Noul brand de îmbrăcăminte va fi lansat curând și promite să fie unul renumit.

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Când are loc lansarea oficială

Bruneta arată că știe cum să se folosească de faptul că este una dintre cele mai influente personalități de pe rețelele de socializare din întreaga lume. Prin fiecare apariție publică Georgina Rodriguez crește gradul de conștientizare a proiectelor și parteneriatelor sale de afaceri. Rolul de antreprenor nu e trecut cu vederea.

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„Mimoa este pentru fiecare moment”, a notat partenera lui Cristiano Ronaldo, pe , unde a dezvăluit când are loc lansarea oficială a brandului cu care s-a afișat deja. Hainele sport pe care le-a gândit în ultima perioadă vor putea fi achiziționate de cei interesați începând cu data de 30 iunie. Se vor cumpăra direct din mediul online.

„Glisează pentru o zi plină de momente mimoa” sau „O fată simplă, dar care are planuri”, sunt alte postări prin care vedeta anunță noua afacere. În altă ordine de idei, Georgina Rodriguez și starul portughez sunt unul dintre cele mai bogate cupluri. Cu toate acestea, cei doi sunt .