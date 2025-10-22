Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, inaugurarea fermei lui Gigi Nețoiu din lunca Dunării. Cât a investit afaceristul și ce preț crede Mitică Dragomir că poate obține în scurt timp.

Mitică Dragomir a stabilit prețul pentru ferma lui Nețoiu: 50 de milioane de euro

Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici au discutat deschis despre ferma Angus Danubius a lui Gigi Nețoiu, inaugurată cu fast pe 18 octombrie. Cei doi au fost prezenți la eveniment și au rămas impresionați de realizarea fostului investitor de la Dinamo.

„Bine că ai venit să vezi cu ochii tăi! Eu când povesteam, lumea zicea că bag în ele. Înflorim, dar adevărul nu se poate înflori. Poți să mai pui ceva pe lângă… Curajul pe care l-a avut, să facă ce a făcut, asta mă dă peste cap pe mine. Curajul! Ai văzut ce întindere…

Șase milioane de euro (n.r. – a băgat el), dar e afacere de 50 de milioane. În momentul la care ajunge la 3.000 de capete, oi și capre, și vreo 3-4.000 de viței la îngrășat, vinde afacerea. Pentru că unde mai găsești în Europa 200 de hectare înconjurate cu sârmă electrificată, parcelate, irigate. Ia apă și din Dunăre și din râu (n.r. – râul Reca). 200 de hectare sunt irigate… Peste 50 de milioane ia!”, crede Dumitru Dragomir.

Horia Ivanovici, uimit de ferma lui Gigi Nețoiu: „N-am văzut în viața mea!”

Horia Ivanovici, prezent și el la a recunoscut deschis: „Eu nu am mai văzut în viața mea așa ceva”.

„Eu spun că nici ăia care au venit și au venit toate somitățile, miniștri, foști miniștri. Nici eu nu credeam că poate să facă așa ceva Nețoiu. În câteva luni! Grajdurile alea pe care le-am văzut noi nu erau. A făcut 12 kilometri de drum în trei luni. În câmp! Privat. Prin lunca Dunării. Are 200 de hectare înconjurate și încă 1500 de hectare pe care n-a putut să le înconjoarea, că sunt 25-30 de kilometri lungime pe malul Dunării”, l-a completat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum arată ferma lui Gigi Nețoiu din lunca Dunării

Horia Ivanovici a mers chiar mai departe cu laudele pentru munca depusă în lunca Dunării, dar mai ales pentru rezultate. „Nu e fermă, e hotel pentru animale, de cinci stele”, a decretat moderatorul.

Pentru înmulțirea efectivelor de la un taur recunoscut pentru materialul genetic excelent. „60.000 de euro costă taurul de prăsilă”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

„Ai văzut și curățenia câmpiilor. Ca să nu mai zic, aici irigi, în partea cealaltă le ții (n.r. vitele libere pe câmp). Afară de asta, unde pasc animalele, e îngrășământ natural de la ele. Perfect!”, a concluzionat fostul șef de la Ligă.