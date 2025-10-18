Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România

Multă lume poate s-a întrebat la un moment dat din ce câștigă bani Alex Pițurcă. Fiul lui Victor Pițurcă a făcut investiții importante într-un domeniu care s-a tot dezvoltat în ultimii ani în România.

Din ce câștigă bani Alex Pițurcă

Este bine cunoscut faptul că la noi în țară unele afaceri au prins contur, în timp ce altele au tot stagnat. Cine a știut însă în ce să investească, acum poate ajunge să încaseze sume fabuloase.

Iar familia Pițurcă poate fi unul dintre cele mai bune exemplu. Piața imobiliară este într-o continuă dezvoltare. Prețurile pentru un teren, un apartament ori chiar o garsonieră au ajuns la valori record față de anii trecuți.

Și fix pe asta pare să fi mizat și Alex Pițurcă. are afaceri în imobiliare și acestea merg ca pe roate. Mai mult de atât, firma acestuia a demarat și lucrările pentru un nou proiect extrem de costisitor. Este vorba despre un nou bloc.

Ce alte afaceri are familia Pițurcă

Cât de mulți bani câștigă însă Alex Pițurcă? Ultimul bilanț financiar arată că firma deținută de familia Pițurcă a înregistrat o cifră de afaceri cu foarte multe zerouri, dar și un profit pe măsură.

Acestea nu sunt singurele surse de venit ale familiei. Alex Pițurcă mai câștigă bani și dintr-un complex rezidențiale de blocuri. Este vorba despre Catedral Residence, care se află în sectorul 5 al Capitalei, în zona 13 septembrie.

Valoarea complexului, care este compus din 4 blocuri, se ridică la aproape 3,5 milioane de euro. În același complex există și o parcare subterană, dar și mai multe spații comerciale care sunt închiriate.

Cât costă chiria în Catedral Residence

Iar sumele încasate de nu sunt deloc unele mici și nu sunt chiar pentru orice tip de buzunar. Mai exact, pentru un singur spațiu comercial, fiul lui Victor Pițurcă primește lunar nu mai puțin de 3.000 de euro.

Și cel mai interesant e faptul că acești chiriași sunt obligați, prin contract, să plătească avansul pe cel puțin un an. În cazul în care aceștia decid ulterior să se retragă până la împlinirea a doi ani de chirie, ei sunt obligați să plătească și diferența rămasă.

Iar după un calcul simplu, suma încasată e una uriașă. Și toți acești bani ajung în conturile antreprenorului. Din ce mai câștigă bani Alex Pițurcă? Multe dintre locuințele aflate în cele patru blocuri sunt și ele închiriate.

Cea mai mică chirie pornește de la 650 de euro, iar beneficiarii se bucură de condiții de lux, inclusiv de pază la intrare. Mai sunt și apartamente care au fost deja achiziționate de asemenea. Și după cum spuneam anterior, prețurile sunt uriașe și ajung la peste 200.000 de euro pentru o singură proprietate în complex.