Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase are cinci copii din mai multe relații, deși niciunul nu-i calcă pe urme. Descoperă care este afacerea cu care fiica sa, Alessia, din mariajul cu Amalia Teodorescu vrea să dea lovitura. Tânăra are 22 de ani.

Ce planuri are Alessia, fata lui Ilie Năstase

Are toate motivele să fie fericit și împlinit. și de o relație bună cu urmașii săi, iar acum s-a aflat ce planuri speciale are una dintre fetele sale.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis va fi extrem de încântat să afle de parcursul pe care vrea să-l urmeze Alessia. Tânăra care a studiat la o facultate de prestigiu din Paris se pregătește de o afacere inedită. Se concentrează pe lumea business tot mai mult.

În urmă cu ceva vreme a lansat o colecție de haine tribut pentru cariera tatălui său. A apărut în câteva imagini alături de renumitul tenismen, iar acum frumoasa șatenă ia în calcul o nouă colecție de articole vestimentare.

ADVERTISEMENT

„Ne place să lucrăm împreună şi ne-am decis să continuăm proiectul cu Nasty Tennis Club – aşa s-a numit prima colecţie – pentru a-l duce puţin mai departe şi a ne pune mai mult stilul nostru personal”, a spus fiica lui Ilie Năstase, pentru .

ADVERTISEMENT

Alessia, business legat de rezultatele tatălui său, Ilie Năstase

Alessia Năstase mizează pe o abordare internațională, după ce o vreme și-a vândut hainele online. De această dată își propune să deschidă un magazin. Aici se va vinde o colecție de haine inspirată de primul lider din clasamentul ATP.

Hainele vor fi unele nonconformiste, așa cum este și fostul mare jucător de tenis. Ilie Năstase este cunoscut pentru personalitatea sa puternică, dar și pentru comentariile acide pe care le făcea atunci când juca.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, după foarte mulți ani au ieșit la iveală . Ilie Năstase a reușit să-l scoată din sărite pe adversar.

„Mi-ar plăcea să avem şi o abordare foarte internaţională. Tata este extrem de iubit în Franţa, şi mi-ar plăcea ca magazinul să fie acolo sau să aibă şi un public din această ţară.

Când am fost eu la facultate acolo, Bogdan venea des să mă viziteze şi ne inspiram din ceea ce vedeam pe stradă. Mi se pare că există foarte multă istorie acolo şi cred că tata s-a simţit extrem de bine, mai ales la Roland Garros.

Când am fost acum un an, m-am întâlnit şi cu Manssour, iar întâlnirea mi-a adus aminte de tata şi de copilărie”, a adăugat fiica lui Ilie Năstase, mai arată sursa citată anterior.

Primul proiect dedicat figurii paterne a fost lansat de Alessia Năstase pe 1 decembrie 2024. Tânăra s-a declarat emoționată și recunoscătoare pentru oportunitatea de care a avut parte. Totul s-a întâmplat datorită unei colaborări cu MO Club.