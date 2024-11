Afacerea de succes cu care a dat lovitura Nicolai Tand de la Asia Express 2024. Românii sunt înnebuniți să cumpere aceste produse pentru bucătărie

Afacerea de succes care l-a propulsat pe Nicolai Tand de la Asia Express 2024. Românii sunt tot mai dornici să cumpere aceste produse. Unde se pot găsi și de unde i-a venit ideea bucătarului de la Neatza.

Ideea de afacere care i-a venit lui Nicolai Tand de la Asia Express 2024

Nicolai Tand este de ani buni în atenția publicului, mai ales de când . Iar participarea la Asia Express 2024 i-a adus și mai mulți susținători.

. Iar cu puțin timp înainte de marea finală, bucătarul a dat vestea cea mare publicului său. A intuit ce își doresc românii, așa că și-a deschis o afacere cu ustensile de bucătărie.

Gama de vase de gătit poartă numele Origini și a fost inspirată din zona Maramureșului, care pentru vedeta de la Antena 1 are o importanțp deosebită. „Fiecare vas din această gamă poartă cu sine esența locurilor unde am crescut. Am pus în fiecare piesă iubire pentru gătit, dar și respect Maramures.

La fel cum în bucatăria noastră de acasă se regăsesc gusturi autentice, la fel în fiecare vas din Origini se află o parte din tradiția și din spiritul locurilor dragi mie”, a anunțat

Ce conține colecția de vase de gătit a lui Nicolai Tand

Colecția Origini este o celebrare a tradițiilor, îmbinând autenticitatea cu inovația modernă. Fiecare produs din această gamă este creat pentru a aduce un strop din magia Maramureșului în bucătăria ta”, a mai spus Nicolai Tand.

Produsele se găsesc atât online, cât și un supermarketuri. Oalele și cratițele sunt disponibile în mai multe mărimi și sunt confecționate din aluminiu, inox, precum și din lut, pentru a satisface toate nevoile.