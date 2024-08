Afacerea de succes cu care au dat lovitura doi români. Locul spectaculos din România cu care fac bani frumoși: “A fost un vis de al nostru încă din 2017 când am cumpărat terenul”

Doi români, soț și soție, au pus pe picioare afacerea care le aduce multă împlinire, dar și bani frumoși. Locul superb din nordul țării unde simplitatea vieții de odinioară și farmecul satului tradiţional sunt păstrate încă vii.

Doi români din Maramureș au lansat afacerea care le aduce bani frumoși. Locul spectaculos cu care au dat lovitura

În prezent, încă mai există . E vorba de satele din Maramureş. Unul dintre acestea e Preluca Nouă.

ADVERTISEMENT

Astăzi, aici găsim căsuţe din lemn şi pământ, acoperite cu paie. Aspectul lor, dar şi a peisajelor care le înconjoară, au făcut ca localitatea să fie considerată una dintre cele mai frumoase din România.

În acest loc sălbatic, anual ajung turiști din toate colțurile țării. Cei care caută și un gram de aventură trebuie să știe că aici pot să găsească şi un mic parc de distracții, cu tiroliană şi căţărare prin copaci.

ADVERTISEMENT

Soții Maran joacă un rol extrem de important în dezvoltarea acestui loc. . De numele lor se leagă locul în care turiştii găsesc tot ce au nevoie pentru o experienţă inedită în mijlocul pădurii.

E vorba de un parc de aventură, un loc de pescuit, dar şi cea mai lungă tiroliană din Maramureș. “Am văzut o nevoie aici la noi în Maramureş. O nevoie de un asemenea parc în care oamenii să iasă, să se simtă bine. Să iasă familile cu copiii împreună”, precizează Nelu Maran, proprietar parc de agrement, pentru .

ADVERTISEMENT

Soția lui Nelu, Claudia, spune că încă de acum 7 ani ea și partenerul ei visau să pună pe picioare acest proiect. “A fost un vis de al nostru încă din 2017 când am cumpărat terenul şi pas cu pas în fiecare an am adăugat câte un lucruşor“, afirmă Claudia Maran.

Turiștii care ajung în satul din Maramureș trebuie să știe că o noapte în Preluca îi costă aproximativ 200 de lei. Tarifele sunt la fel, indiferent că vorbim de o pensiune sau de o cazare originală, cum ar fi un butoi uriaş de lemn.

ADVERTISEMENT

De asemenea, aventura în parcul din mijlocul pădurii costă 20 de lei. Distracția pe tiroliană este 40 de lei pentru adulți și 30 pentru copii, mai notează sursa citată.