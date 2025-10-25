Afacerea de succes, cu care Dan Șucu face bani mulți, a luat o ampoare și mai mare în România. A investit masiv într-un oraș pe care foarte mulți români îl adoră

ADVERTISEMENT

Dan Șucu are o avere mare, dar continuă să investească. Iată care este afacerea de succes cu care face bani mulți și pe care a reușit să o extindă. Acționarul majoritar de la Rapid și Genoa a investit masiv într-un oraș pe care foarte mulți români îl adoră.

Afacerea de succes cu care Dan Șucu face bani mulți s-a extins

Are 300.000 de milioane de euro în conturile bancare, dar asta nu-l împiedică pe Dan Șucu să muncească. Businessul de amploare cu care strânge câștiguri uriașe, fondat în anul 1993, a devenit acum și mai mare.

Mobexpert este unul dintre cele mai mari branduri de mobilier din România. Afacerea este una care îi aduce venituri considerabile afaceristului, care a cheltuit mulți bani pentru a se extinde într-un municipiu iubit de mulți români.

Concret, zilele acestea va deschide un nou magazin de mobilă. Acesta va fi inaugurat în Brașov, un oraș care este luat cu asalt de turiști, indiferent de sezon. anunță că este cel mai mare din Transilvania.

Are o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, conform . În plus, noul magazin de mobilier și decorațiuni deținut de Dan Șucu este aproape de locuitori pentru că este amplasat în zona hubului comercial Coresi.

Mai mult decât atât, magazinul de mobilă dispune de o zonă dedicată outletului. Aceasta are o suprafață de expunere de 3.000 de metri pătrați. De asemenea, locația din Brașov va avea un spațiu pentru divizia HoReCa.

Dan Șucu, despre magazinul din Brașov

„Zona aceasta în proximitatea mallului Coresi este una extrem de civilizată şi este câştigătoare din punct de vedere comercial.

Chiar şi din primele zile am ob­servat o creş­tere a traficului de cel puţin cinci-şase ori (faţă de vechea loca­ţie a magazinului din Braşov – n.red.), ceea ce este important. Investiţia fără fondul de marfă a fost în jurul a 12 milioane de euro.

Vorbim doar de clădi­re, do­tări, decorare. În plus este întotdea­u­na un fond de mar­fă, care, la un ast­fel de maga­zin, e un­de­va între 3 şi 4 mi­li­oane de euro.

Aici testăm pen­tru pri­ma dată şi dez­voltarea unui magazin outlet în aceeaşi locaţie”, a declarat Dan Şucu, relatează .

Mobexpert, a treia deschidere de magazin din 2025

Dan Șucu a construit un adevărat imperiu datorită afacerii cu mobilă. Așadar, nu este deloc de mirare că continuă să investească în acest domeniu care îi aduce venituri uriașe în conturile bancare.

De la începutul anului 2025 și până acum, afaceristul a deschis trei magazine, în București, Cluj și acum Brașov. Toate au fost inaugurate cu mare fast, venind cu un concept inedit în materie de design. În plus, le oferă oamenilor o selecție extinsă de produse pentru amenajarea locuinței.

În luna iulie, acționarul de la Rapid a deschis un nou magazin de mobilă Mobexpert. Acesta a fost ridicat în estul Bucureștiului, având parter și două etaje. Tot aici se găsește și un Altex, dispus pe un etaj, parțial lipit de cel de mobilier și decorațiuni.

Clădirea din Pallady are o amprentă la sol de aproximativ 4.000 de metri pătrați. În plus, are o suprafață de 12.000 de metri pătrați, destul de apropiată de cea din Băneasa, care este cea mai mare. Dan Șucu a investit aici suma de 10 milioane de euro.

„Suntem lângă cel mai mare retailer de mobilă din lume (IKEA, n.red.) și sperăm să facem și noi cel puțin la fel de bine.

Suntem tot mai mulți cei care încercăm să intrăm într-o competiție corectă cu toți cei din jurul nostru, întotdeauna mult mai mari și mult mai puternici. În urmă cu două luni, clădirea aceasta nu avea pereți.

Acum o lună ploua în casă, pentru că nu era montat încă luminatorul. În 6 luni a fost construit magazinul la nivelul de astăzi”, a explicat Dan Șucu, la inaugurarea magazinului din Pallady, mai arată sursa citată.