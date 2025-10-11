Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România

Gică Hagi nu s-a concentrat doar pe fotbal ci și pe afaceri. Tatăl lui Ianis Hagi a făcut o serie de investiții de-a lungul timpului care s-au dovedit a fi în final cât se poate de profitabile.

ADVERTISEMENT

Ce afacere de succes are Gică Hagi

Pentru cei care nu știu, Gică Hagi a crezut mereu în turism, astfel că a decis să investească în acest sector. Dovada cea mai clară o reprezintă proiectul Hotelului IAKI din Mamaia, care se extinde.

Mai exact, conform celor mai recente informații, firma sa, Hagi Sport S.R.L., care administrează hotelul IAKI, a câștigat în primăvară la licitația organizată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) dreptul de a administra o plajă de 17.195 mp în stațiunea Mamaia, sectorul IV, subsectorul 2.

ADVERTISEMENT

Contractul are o durată de 10 ani, iar conform celor de la ANAR, taxa anuală este de 165.195,60 de lei (fără TVA). Asta înseamnă practic că la final, în cei 10 ani, valoarea totală a concesiunii ajunge la 1.965.828 de lei, adică aproximativ 400.000 de euro.

Cum a decurs licitația și cum vrea să dea Hagi lovitura

Menționăm faptul că la licitații, pentru fiecare subsector de plajă trebuie să existe cel puțin două oferte valabile. În cazul plajei pe care a dorit-o Gică Hagi concurența nu a fost însă una chiar atât de mare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, doar o altă ofertă a concurat cu cea a ”Regelui”. Astfel, licitația a pornit de la 162.616,35 de lei și s-a adjudecat la o valoare cu 2.579,25 de lei mai mare. Ce poate să facă fostul fotbalist cu plaja?

ADVERTISEMENT

Conform regulamentului, plajele închiriate de ANAR pot avea două tipuri de destinații. Prima este cea de agrement turistic, de recreere. Cea de a doua în schimb e de agrement cu funcție sportivă, cu ambarcațiuni cu sau fără motor.

Investiții de milioane de euro în hotelul IAKI

Și cel mai probabil Gică Hagi are planuri ambițioase cu suprafața de plajă pe care o va administra. Oricum ar fi, ”Regele” a făcut în ultimii ani investiții majore în sectorul turismului și din fericire toate s-au dovedit a fi profitabile.

ADVERTISEMENT

. Aceasta a ajuns la nu mai puțin de două milioane de euro. Cei de la Ziarul Financiar scriau că în primele patru luni ale anului, hotelul lui Hagi a funcționat la doar 30% din capacitate din cauza lucrărilor de renovare.

A fost însă doar o perioadă. Cristina Calispera, senior sales and marketing manager al hotelului, le spunea celor de la ZF că așteptările erau cât se poate de mari pentru anul acesta.

Mai exact, potrivit sursei citate, hotelul și-a propus să atingă în 2025 cifra de afaceri de 5 milioane de euro. Iar acest lucru și face ca întreaga afacere să fie un pilon important pentru turismul din Mamaia. Astfel, putem spune că afacerile ”Regelui” merg ca pe roate și se tot extind.

Fostul mare fotbalist a ales momentan doar statutul de acționar majoritar.

Având în vedere schimbările, acesta a fost întrebat când va reveni pe banca echipei naționale. Hagi nu a avut însă un răspuns clar. „Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm”, spunea aceasta.