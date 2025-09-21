Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil

O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu se remarcă la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria ”sportului rege”. Selecționerul României se descurcă bine și în zona de business. A băgat bani într-un domeniu extrem de profitabil, iar afacerea este una de real succes.

Afacerea cu profit de milioane de euro derulată de Mircea Lucescu în România

Mircea Lucescu (80 de ani) are în spate 46 de ani de antrenorat și 64 în fotbal. Putem spune, fără nicio exagerare, că a avut și încă are o viață dedicată acestui sport. În paralel, în special în a doua parte a carierei sale, ”Il Luce” a demonstrat că se descurcă bine și în afaceri, având investiții în domeniul imobiliar, dar și în sectorul industrial.

Mircea Lucescu gestionează, direct sau indirect, participații în două companii românești, cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Încă din 2016, Mircea Lucescu a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Între timp, raportat la anul 2023, Lucescu deține aproape 60% din acțiunile companiei.

Lake Tower SRL activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Firma construiește și vinde apartamente, birouri și spații comerciale. Conform celor mai noi date care sunt publice, în 2023 firma a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei, iar profitul a fost de circa 6,5 milioane de lei. Cu un an înainte, profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit .

În paralel cu investițiile din zona imobiliarelor, Mircea Lucescu s-a axat și pe afacerile din ”industria grea”. Antrenorul naționalei este acționar minoritar în compania Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Aici deține un pachet de 16,5% din acțiuni.

Dacă tragem linie vedem cum, numai în ultimii 5 ani, cifra de afaceri totală a firmelor lui Mircea Lucescu a fost de 239 de milioane de lei. Profitul a fost unul pe măsură: de 37,8 milioane de lei, în aceeași perioadă, notează site-ul de specialitate citat.

Ce alte afaceri a mai avut Mircea Lucescu în România

Tot în 2016, Mircea Lucescu își lansa și propria companie de dezvoltare imobiliară, Lakeside View SRL, unde era asociat unic. Prin această firmă, dar și prin Lake Tower SRL, familia lui Mircea Lucescu a investit în ridicarea a două ansambluri imobiliare denumite Lake House 1 și Lake House 2, situate în jurul Lacului Morii din Sectorul 1.

Așa cum , în luna mai a acestui an, Mircea Lucescu l-a mandatat pe nepotul său, Matei Mircea Lucescu (30 de ani), în funcția de administrator al societății Lakeside View SRL, pentru o perioadă de 50 de ani.

În trecut, în special după anul 2000, Mircea Lucescu a mai fost acționar sau administrator în alte 11 societăți comerciale. Putem aminti aici: Aramis Alba, Brixiaserv SRL, Romsped Trans SRL, Servoil SRL, Societatea Italo Română SIR, Mess 93 Impex, Pitti Inter Trading, Lakeside View SRL, Compania Română de Asigurări Croma SA, SLD Partner SA și Neli Voyages SRL.

La finele anului 2024, Mircea Lucescu făcea pasul și în lumea vinurilor, în calitate de ambasador și investitor minoritar la Purcari. În decembrie 2024, Purcari Wineries Public Company Limited anunța un parteneriat cu Mircea Lucescu.

Ce avere a adunat Mircea Lucescu de-a lungul anilor săi de glorie în antrenorat și în afaceri

Performanțele sale deosebite din fotbal, venite la pachet și cu premii importante în bani, la care se adaugă profiturile din zona de afaceri, l-au plasat pe Mircea Lucescu în topul 300 al celor mai bogați români.

În Top 300 Capital din anul 2016, averea lui Mircea Lucescu era evaluată la 25-28 milioane euro, ocupând primul loc în clasamentul averilor făcute din fotbal.

Revenind în prezent, Mircea Lucescu deține o avere estimată între 22-25 milioane de euro, conform ediției de anul trecut a . Sursa citată notează că familia Lucescu a mai fost prezentă în clasament și în anul 2010. Deținea atunci o avere între 17-19 milioane de euro.

Cum a ajuns Mircea Lucescu cel mai titrat antrenor român. Doar Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola îl întrec la nivel mondial

De la milioanele de euro, trecem acum la zecile de titluri din cariera lui ”Il Luce”. La acest capitol, , după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. Românul se poate lăuda cu 38 de titluri (campionate, cupe, supercupe, cupe continentale, conform ), cu doar unul sub celebrul Pep Guardiola, care a acumulat 39. Peste român și iberic se află doar Sir Alex Ferguson, legendarul manager al celor de la Manchester United, cu 49 de trofee câștigate, din care 38 doar la United.

Până la a ajunge legenda din prezent, Mircea Lucescu a luat-o de jos. Debutul ca antrenor și l-a făcut tocmai în 1979, la Corvinul Hunedoara. Aici, a fost antrenor-jucător timp de trei sezoane. Din 1981, în timp ce încă era la hunedoreni, a fost numit și selecționer al reprezentativei României.

Performanțele cu ”tricolorii” au venit instant. A condus România spre prima participare din istorie la Campionatul European, în 1984. În 1985, a revenit la Dinamo, prima sa ”dragoste”, dar de această dată ca antrenor. Avea să readucă primul titlu de campioană al lui Dinamo după șase ani, în anul 1990.

După perioada de la Dinamo, pentru ”Il Luce” începe aventura în fotbalul european. Lista cluburilor pregătite este impresionantă. Lucescu a mai antrenat: Pisa, Brescia, Reggiana, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Șahtior, Zenit și Dinamo Kiev. Între 1997 și 1999 revine în țară, unde câștigă un campionat și o cupă cu Rapid. A mai pregătit și naționalele României (în prezent) și Turciei.

Cele mai importante trofee sunt cele internaționale. În sezonul 2000-2001 a preluat galonata echipă turcă Galatasaray, cu care a cucerit Supercupa Europei. În 2009, când era pe bancă la Șahtior, a câștigat Cupa UEFA. Avea să fie ultima finală a cupei UEFA. Competiția s-a transformat apoi în Europa League.