Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor

Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep? Stere Halep a dezvoltat o super afacere și fiica sa îi este alături. Chiar ea a postat niște imagini de la ”locul de muncă” și s-a declarat încântată.

De când s-a retras din tenis, Simona Halep a decis să petreacă mai mult timp cu familia sa. Sportiva este activă în mediul online, se ocupă și de unele afaceri și se pare că își susține și părinții.

Cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile postate recent de aceasta. Simona Halep a oferit câteva detalii, în mod indirect, despre noua afacere a familiei în care a fost investită o adevărată avere.

, se ocupă de administrarea mai multor terenuri viticole. Strugurii de aici sunt ulterior transformați în vin și sportiva a savurat și ea câteva guri.

Aceasta a publicat mai multe fotografii cu vița de vie, dar și cu vinul produs de tatăl ei. Și se pare că e într-adevăr încântată de ce se întâmplă. „Bucuria tatălui meu!”, a transmis Simona, pe Instagram.

Cum s-a schimbat viața Simonei Halep după retragere

Am aflat cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, însă cum rămâne cu sportiva? De când s-a retras din tenis, aceasta pare că e mult mai liniștită. Chiar ea a recunoscut recent că nu regretă alegerea făcută și că e mulțumită de faptul că acum are mai mult timp pentru ea.

Au fost ani grei în care a fost nevoită doar să joace tenis. Se trezea de vreme, se antrena, iar programul era unul destul de plin. . Iar timpul petrecut cu familia e de asemenea important pentru ea.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie.

Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Halep.

Ce scria presa străină despre activitatea lui Halep

Amintim că după ce s-a retras din tenis, numele Simonei Halep a tot fost prezent în presa străină. O mulțime de jurnaliști au comentat activitatea sportivei, dar și motivul deciziei sale.

Unele publicații au scris că sportiva „nu a mai reușit să revină la nivelul la care era odată”. Totodată, eșecurile de pe teren pe care le-a bifat ar fi contribuit la decizia finală privind retragerea sa.

„Simona Halep a luminat terenul de tenis când a pășit pe el, câștigând două titluri de Grand Slam și rămânând numărul unu mondial timp de 64 de săptămâni. Acum retrasă, se luptă să se adapteze la viața departe de teren.

Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină după o suspendare pe care a primit-o din cauza dopajului. Aceasta nu a mai reușit să revină la nivelul la care era odată și a decis să renunțe după înfrângerea suferită în runda de deschidere de la Transylvania Open!”, scriau jurnaliștii de la tennisuptodate.com.