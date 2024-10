Afacerea de succes pusă la cale de doi români care au locuit 20 de ani în Italia. Clienții vin și din alte țări

După 20 de ani petrecuți în Italia, doi soți români au revenit acasă și au pus la cale afacerea cu care înregistrează un succes de răsunet. Au clienți din toată țara, dar și de la mii de kilometri distanță.

Afacerea profitabilă lansată de doi români reveniți acasă din Italia. Au clienții și din alte țări

Timp de două decenii, un cuplu din Făgăraș s-a aflat la muncă departe de casă, în Italia. Iosif, devenit între timp don Giuseppe, a lucrat ca fermier în Italia. A ajuns la Roma la începutul anilor 2000. În țară muncea ca zootehnist la stațiunea de cercetare pentru creșterea bivolilor din localitatea sa.

Odată cu trecerea anilor, Iosif s-a stabilit în Italia cu toată familia, soția și cei doi copii. Duceau aici o viață perfectă și nu le lipsea nimic. Cu toate acestea, de câțiva ani au revenit acasă.

În România nu stau degeaba, ci . Cei doi soți din Făgăraș fac în orașul lor brânzeturi fine. Vând aceste produse în târguri și în băcănii.

Recent, cu ajutorul unei finanțări europene, și-au extins producția, astfel că pot să livreze produse și în supermarketuri. Iosif recunoaște că meseria a prins-o în Italia. I-a adăugat pasiune și a ieșit un succes important.

”Adică, tot ceea ce fac acum am învățat de la ei. Sigur că trebuie să pui și tu, adică trebuie să îți placă ceea ce faci. Eu, ce fac, o fac cu pasiune”, spune antreprenorul, pentru .

Iosif și soția sa au investit într-o mică fabrică de lactate la Făgăraș. Au accesat programul Diaspora Start-Up și . Bineînțeles, au mai pus și bani de la ei și astfel s-au descurcat.

”36.000 de euro (n.r. bani europeni accesați). Banii… Păi, am investit în utilaje, plus ce am mai adăugat noi când am început activitatea. Cu totul aici (n.r. bani adunați din Italia) am undeva la 100, vreo 120-130.000 de euro”, mai dezvăluie Iosif.

Business-ul din centrul țării nu are doar clienți din țară. Pragul magazinului este trecut și de oameni care vin de la mii de kilometri distanță. Recent, o studentă la o facultate din Italia, alături de mama ei, au venit pentru a cumpăra produse de calitate din Făgăraș.

”E și puțin românească, e așa, puțin română. Adică îți dă și un pic de gust de acasă și… Da. Și e mult mai bună decât ce găsești pe acolo”, spune clienta, conform sursei citate.