Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A vândut pe bandă rulantă

ADVERTISEMENT

Fără doar și poate, Dan Șucu este un afacerist de succes. Patronul celor de la Rapid a mai dat lovitura într-un alt domeniu extrem de profitabil. Potrivit datelor, primele 10 luni ale acestui an arată mai bine ca niciodată.

Dan Șucu a dat din nou lovitura în afaceri

Dan Șucu este unul dintre cele mai sonore nume din lumea afacerilor. Patronul Mobexpert are zeci de ani experiență în acest domeniu, astfel că nu îi este deloc greu să intuiască domeniile cu adevărat profitabile. Așa se face că numele său este prezent și în lumea imobiliară.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a făcut parteneriat cu avocatul Cosmin Savu-Cristescu, iar ambii au pus bazele dezvoltatorului imobiliar Redport Capital. Cei doi au anunțat că primele zece luni au acestui an au generat rezultate financiare foarte bune, unele chiar record. Compania controlată de avocatul Savu-Cristescu și de patronul celor de la Rapid a înregistrat prevânzări și preînchirieri de 50 de milioane de euro, cu 25% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut.

Redport Capital a fost fondat în 2016, chiar de către avocatul Cosmin Savu-Cristescu. În prezent, acesta reprezintă un grup de companii specializate în construcții, investiții și management de proiecte imobiliare.

ADVERTISEMENT

„Rezultatele obținute în primele 10 luni din 2025 confirmă direcția corectă a strategiei Redport. Am reușit să ne consolidăm poziția pe piață printr-o creștere de 25% anul acesta față de 2024 și datorită încrederii clienților și partenerilor noștri.

ADVERTISEMENT

Creșterea vânzărilor cu un sfert față de anul trecut, într-un context economic complex, demonstrează că piața imobiliară din Capitală are un potențial foarte ridicat atunci când oferă calitate, o locație cu multiple beneficii și o viziune de dezvoltare coerentă și pe termen lung.”, a declarat Cosmin Savu-Cristescu pentru .

Redport Capital nu are de gând să se oprească aici. Deazvoltatorul imobiliar are mai multe proiecte de succes în derulare. Anul acesta, atenția a fost îndreptată către lansarea proiectului VITALITY EEST, considerat unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană a Capitalei. De asemenea, în vara acestui an, Redport Capital a inaugurat șantierul unui nou proiect rezidențial, situat lângă Lacul Pantelimon.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a făcut sacrificii pentru succes

Dan Șucu este cunoscut în lumea afacerilor din România. De mai bine de trei decenii, acesta deține Grupul Mobexpert, unul dintre liderii de pe piață de mobilă din România. Deși începuturile nu au fost deloc ușoare, Dan Șucu a demonstrat că orice este posibil cu ambiție și determinare.

În prezent, multă lume îl privește pe Dan Șucu prin prisma succesului pe care îl are, însă puțini sunt cei care știu adevăratele sacrificii din spatele business-ului. Investiția inițială în afacerea care avea să îi schimbe viața a fost de 1.000 de dolari. Pentru ca business-ul cu mobilă să reziste pe piață, . Astfel, a putut să își permită primul transport de mobilă adusă din Paris.

Până la începutul anilor 2000, Dan Șucu deja luase decizia de a construi primele fabrici de saltele și mobilă de birou. Acestora li s-au mai adăugat și alte două achiziții la Dej și la Târgu Mureș. Ulterior, în 2006, Dan Șucu avea să deschidă cea mai mare unitate Mobexpert din România. Este vorba despre Mobexpert Băneasa, care a necesitat o investiție de 15.000.000 de euro.

Omul de afaceri a preluat clubul Rapid

În 2022, , însă în lumea sportului. Acesta a preluat Rapid București, iar unul dintre principalele lui obiective a fost listarea clubului la Bursa de Valori. Rapid București nu este singurul club de fotbal din portofoliul lui Șucu. Afaceristul mai este acționar și la Genoa.

„Fotbalul este oportunitate extraordinară în zona de divertisment. (…) Dacă ne uităm în trecut, compania care factura cel mai mult în zona aceasta de divertisment era Disney și nu avea egal. Acum, fotbalul facturează mai mult decât Disney. Oportunitatea este acolo, dar trebuie să știi să o materializezi.”, a declarat Dan Șucu, conform .

În urma unei cesiuni care a avut loc în primăvara acestui an între Dan Șucu și Victor Dan Angelescu, patronul Mobexpert a ajuns să dețină 90% din Fotbal Club Rapid 1923. Potrivit rapoartelor financiare, investiția sa în clubul de fotbal se ridică la peste 200 de milioane de euro.