Sport

Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură

Dan Șucu vrea să dea lovitura cu o super afacere și fiul său este la rândul lui implicat. În ce investește celebrul om de afaceri de această dată și ce planuri are?
Valentina Vladoi
04.12.2025 | 15:30
Afacerea dezvoltata de Dan Sucu La implicat si pe fiul sau in investitie si ar putea da marea lovitura
SPECIAL FANATIK
Ce investiție pregătește Dan Șucu. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Dan Șucu vrea să dea lovitura cu un super proiect, alături de partenerul său, Redport. Faimosul om de afaceri pregătește o investiție care se ridică undeva la 180 de milioane de euro.

Ce investiție pregătește Dan Șucu

Conform celor mai recente informații, marele afacerist vrea să dezvolte cel mai mare proiect imobiliar al său de până acum. Este vorba despre complexul Infinity Nord, dezvoltat alături de Redport în Străulești.

ADVERTISEMENT

Investiția totală se ridică la 180 de milioane de euro, iar complexul cuprinde în jur de 1.250 de apartamente. Și e de așteptat să fie un adevărat succes, având în vedere zona în primul rând.

Iar de această dată, Dan Șucu l-a inclus în afacerea imobiliară și pe fiul său cel mare. Dan Matei Șucu are 19 ani și a fost jucător la Rapid. A renunțat fotbal însă pentru a se concentra pe studii și afaceri.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

Cu ce se ocupă Matei Șucu

Totodată, Dan Matei Șucu mai este implicat și într-un alt proiect imobiliar al tatălui său, The Level. Acesta a necesitat o investiție de 13 milioane de euro, informează profit.ro.

ADVERTISEMENT
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze:...
Digisport.ro
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”

De cealaltă parte, băiatul cel mic al faimosului afacerist, Andrei Șucu, are 16 ani și a continuat să joace la Rapid. De altfel recent acesta a și semnat primul său contract de profesionist cu echipa tatălui său.

Astfel, se pare că fiecare băiat în parte își alege treptat drumul. Evident, Dan Șucu încearcă să se implice atât cât poate în viața acestora, iar drept dovadă îi și implică activ în unele afaceri.

ADVERTISEMENT

Ce avere are proprietarul Mobexpert

Amintim faptul că Dan Șucu nu este doar proprietarul Mobexpert. Acesta deține și două cluburi, Rapid și Genoa. Pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa a fost cumpărat chiar la finele anului trecut pentru 40 de milioane de euro.

Iar afaceristul s-a mișcat repede. Deși Genoa se confrunta cu probleme financiare și risca falimentul, iată că Șucu a reușit salvarea de la retrogradare, iar echipa a terminat campionatul pe locul 13.

Cât despre averea sa, conform informațiilor din presă, Dan Șucu ar avea în total nu mai puțin de 300 de milioane de euro. Banii vin din afacerile pe care acesta le-a dezvoltat de-a lungul timpului.

Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta...
Fanatik
Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație”
Câte bilete s-au vândut, cu două zile înainte de FCSB – Dinamo: „Foarte...
Fanatik
Câte bilete s-au vândut, cu două zile înainte de FCSB – Dinamo: „Foarte multă lume nu vine din cauza timpului”
Gol de senzație marcat de Sorescu în Turcia! Șutul de la mare distanță...
Fanatik
Gol de senzație marcat de Sorescu în Turcia! Șutul de la mare distanță l-a lăsat fără șanse pe portar. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bombă! Cere dezafilierea FCSB și susține că în spatele lui Gigi Becali ar...
iamsport.ro
Bombă! Cere dezafilierea FCSB și susține că în spatele lui Gigi Becali ar fi cineva mult mai puternic: 'El e o marionetă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!