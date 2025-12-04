Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură

ADVERTISEMENT

Dan Șucu vrea să dea lovitura cu un super proiect, alături de partenerul său, Redport. Faimosul om de afaceri pregătește o investiție care se ridică undeva la 180 de milioane de euro.

Ce investiție pregătește Dan Șucu

Conform celor mai recente informații, marele afacerist vrea să dezvolte cel mai mare proiect imobiliar al său de până acum. Este vorba despre complexul Infinity Nord, dezvoltat alături de Redport în Străulești.

ADVERTISEMENT

Investiția totală se ridică la 180 de milioane de euro, iar complexul cuprinde în jur de 1.250 de apartamente. Și e de așteptat să fie un adevărat succes, având în vedere zona în primul rând.

Iar de această dată, Dan Șucu l-a inclus în afacerea imobiliară și pe fiul său cel mare. Dan Matei Șucu are 19 ani și a fost jucător la Rapid. A renunțat fotbal însă pentru a se concentra pe studii și afaceri.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă Matei Șucu

Totodată, Dan Matei Șucu mai este implicat și într-un alt proiect imobiliar al tatălui său, The Level. Acesta a necesitat o investiție de 13 milioane de euro, informează profit.ro.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, băiatul cel mic al faimosului afacerist, . De altfel recent acesta a și semnat primul său contract de profesionist cu echipa tatălui său.

Astfel, se pare că fiecare băiat în parte își alege treptat drumul. Evident, Dan Șucu încearcă să se implice atât cât poate în viața acestora, iar drept dovadă îi și implică activ în unele afaceri.

ADVERTISEMENT

Ce avere are proprietarul Mobexpert

Amintim faptul că Dan Șucu nu este doar proprietarul Mobexpert. Acesta deține și două cluburi, Rapid și Genoa. a fost cumpărat chiar la finele anului trecut pentru 40 de milioane de euro.

Iar afaceristul s-a mișcat repede. Deși Genoa se confrunta cu probleme financiare și risca falimentul, iată că Șucu a reușit salvarea de la retrogradare, iar echipa a terminat campionatul pe locul 13.

Cât despre averea sa, conform informațiilor din presă, Dan Șucu ar avea în total nu mai puțin de 300 de milioane de euro. Banii vin din afacerile pe care acesta le-a dezvoltat de-a lungul timpului.