Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o fabrică în România care ar putea avea un succes uriaș

Un fost acționar de la Dinamo anunță că va deschide o nouă fabrică în România. Afacerea pe care acesta o are în plan pare să fie una cât se poate de profitabilă, având în vedere noile reglementări la nivel european.

Vladimir Cohn vrea să dea lovitura cu o super afacere

Vladimir Cohn, fost acționar de la Dinamo, anunță că va deschide o fabrică în România în vara lui 2026. Se fac deja demersuri în acest sens și afacerea se axează chiar pe .

Practic la noua fabrică vor fi produse pungi de hârtie, care o să înlocuiască plasticul în UE. Pentru ca afacerea să meargă bine însă, Vladimir Cohn spune că e nevoie și de câțiva specialiști.

Astfel, la fabrică va fi nevoie de cel puțin 100 de persoane calificate. Aici vorbim atât despre specialiști IT cât și despre ingineri mecanici, operatori, dar și energeticieni. Dacă lucrurile merg bine, atunci producția va fi conform așteptărilor.

Unde va fi amplasată noua fabrică

Într-un interviu acordat pentru Economica acum ceva timp, care ar putea fi interesante de un astfel de loc de muncă.

Cât despre data la care fabrica va fi funcțională, aceasta și-ar putea deschide porțile începând cu luna iulie 2026. Astfel, există suficient timp la dispoziție pentru ca toate detaliile să fie puse la punct.

„Pornirea fabricii de hârtie va necesita un minimum de 100 de persoane foarte bine calificate: IT-iști, ingineri mecanici, energeticeni, operatori. Pe parcursul următoarelor șase luni un număr de circa 100 de persoane vor fi angajate.

La 1 ianuarie 2025 vom organiza întâlniri în zona Giurgiu cu persoane interesate și calificate să solicite poziții din schema de funcționare”, a declarat Vladimir Cohn în urmă cu aproximativ un an, potrivit .

Ce noi reglementări a impus UE

Afacerea fostului acționar de la Dinamo ar putea fi un adevărat succes în contextul în care Uniunea Europeană a interzis produsele din plastic. Astfel, pungile de hârtie vor deveni esențiale în următorii ani.

Conform noilor reglementări ale UE, sunt interzise articolele de plastic de unică folosință. Specialiștii spun că există alternative durabile care sunt accesibile la preț și care nu poluează atât de mult.

De asemenea, bețișoarele de urechi din plastic, tacâmurile de plastic, dar și farfuriile ori paiele pentru băuturi sunt și ele interzise la nivel european. Iar lista va fi extinsă în continuare.

Bețele în care se așează baloanele, recipientele pentru alimente și băuturi, dar și paharele sunt de asemenea interzise. Deși pentru mulți comercianți și inclusiv pentru cei care dețin restaurante ori hoteluri lucrurile vor fi dificile, UE speră ca aceste măsuri să fie respectate.