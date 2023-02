Afacerea din care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur fac bani frumoși. Cântăreața muncește cot la cot cu angajații

După ce s-a lăsat de muzică pentru a se dedica vieții de familie, Dana Nalbaru a devenit, mai nou, antreprenoare. Fosta solistă de la Hi-Q și Dragoș Bucur și-au deschis o afacere care le aduce bani frumoși în conturi.

Ce afacere și-au deschis Dragoș Bucur și Dana Nalbaru

Dragoș Bucur și Dana Nalbaru și-au deschis o afacere bănoasă, tocmai în Otopeni. Este vorba despre o brutărie artizanală, în dezvoltarea căreia amândoi se implică.

Pentru a avea succes, atât fosta solistă care făcea furori în trupa Hi-Q, cât și au lăsat fițele de o parte și muncesc cot la cot cu angajații lor.

Conform informaților obținute de , Dana Nalbaru poate fi văzută adesea la brutăria din județul Ilfov, ba chiar transportă produsele cu mașina personală.

Dana Nalbaru vinde produse speciale pentru diabetici

Deși produsele comercializate de Dana Nalbaru și Dragoș Bucur sunt ceva mai scumpe decât altele existente pe piață, cei doi investesc în calitate.

Mai mult, inspirată de boala soțului său, care suferă de diabet de mai bine de două decenii și este dependent de insulină, vedeta are la vânzare și produse create special pentru a putea fi consumate de cei care se confruntă cu această afecțiune.

Cum a descoperit Dragoș Bucur că suferă de diabet?

Dragoș Bucur a vorbit în podcast-ul lui Mihai Bobonete, DA BRAVO. Astfel, atunci când a conștientizat că ceva nu este în regulă cu el, actorul se afla la volanul mașinii sale, iar după incident a mers la medic pentru controale amănunțite.

„Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care, eram la Academie, pe deal și mă claxona unul.

Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început să-mi bag, să-mi scot… cu din ale – te omor, că te fac, că nu știu ce.

După ceva timp m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine. Lângă el era un puști de vreo 12 ani. Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram. M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul”, a povestit vedeta Pro TV.