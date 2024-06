Afacerea din România care a ajuns să-i impresioneze până și pe unguri. Produsele de aici sunt de foarte mare calitate, mulți români le consumă în fiecare zi

Ministrul a vizitat o fermă de vaci care deține 50 de bovine din rasa Bălțată Românească, linia de lapte. Ferma aparține unui fermier local, Ferencz Alpar, care dorește să se extindă. Ferma i-a rămas moștenire de la tatăl său, un fermier cunoscut și apreciat în sat. Oficialul maghiar a fost însoțit în cadrul vizitei de mai mulți reprezentanți UDMR, printre care deputatul Csaba Konczei.

Afacerea din România care a ajuns să-i impresioneze până și pe unguri

Potrivit , ministrul Nagy Istvan a lăudat această fermă pe Facebook. ”Am descoperit niște animale uimitoare într-o vizită la ferma lui Ferencz Alpár. Tinerii fermieri sunt baza agriculturii pentru viitor. Bazându-se pe ei, agricultura poate fi și mai puternică”, a transmis ministrul Nagy Istvan pe pagina sa de Facebook.

Totodată, fermierul a fost impresionat să îl primească în vizită pe ministru. ”Domnul ministru a efectuat o vizită în aici în județ la Sfântu Gheorghe și după aceea a vrut să vadă o fermă nouă, cu investiții recente. Și a venit la mine pentru că avem construit un nou grajd, vrem să ajungem la 50 de vaci de muls în fiecare zi, atât este capacitatea grajdului.

Noi avem acum în total 50 de capete din rasa Bălțață Românească din care mulgem 30 de capete, restul sunt tineret femele. Lucrăm circa 55 de hectare pe care producem preponderent furaje cum ar fi lucernă, porumb, cereale. Avem și fâneață. Doar concentratele și tărâțele le cumpărăm. Laptele îl vindem la un procesator cunoscut din zona Covasnei.

Prețul pe litrul de lapte nu aș spune că ne mulțumește, în prezent primim 1,78 de lei/litru. Media de lactație în fermă este de 20 litri/zi în această perioadă. Beneficiem și de subvenții suntem în Controlul Oficial al Producțiilor (COP) din 2017”, a declarat fermierul pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO.

Ferma de vaci a fost mereu o afacere de familie, preluată de la părinți.

Un tânăr fermier l-a impresionat pe ministrul agriculturii din Ungaria

Tânărul fermier a preluat acum ferma și, folosindu-se de fonduri europene, a dus-o la un alt nivel. ”Am preluat ferma de la părinți în 2012 și am dezvoltat-o cu fonduri europene. În 2016 am făcut un PFA și am reușit să iau fonduri europene pe Tânăr fermier din același an, după aceea am continuat cu un proiect care s-a derulat pentru zona noastră și am reușit să iau două utilaje.

De asemenea anul trecut am accesat un proiect prin programul LEADER și am achiziționat tot două utilaje și acum aștept răspuns pentru că am depus pe DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic”, a explicat bărbatul. O vacă din rasa Bălțată Românească valorează undeva între 5.000 și 8.000 de lei și este considerată una dintre cele mai răspândite și productive rase de vaci de lapte din țara noastră.

Omologarea rasei s-a făcut în 1987 și . Preferata fermierilor din România pentru că dă foarte mult lapte, mai exact 8.000 de litri pe lactație, însă cu o genetică bună și o alimentație bună poate depăși 10.000 de kilograme la o lactație, adică cantitatea de lapte produsă pe un an de zile.

La un simplu calcul matematic, aproximativ 2.500 de euro pe an. Cu toate acestea, fermierii sunt extrem de nemulțumiți pentru că primesc foarte puțini bani pe un litru de lapte, după care acesta ajunge expus în magazine mult mai scump.