Afacerea din România care a ajuns să-i impresioneze până și pe unguri. Produsele de aici sunt de foarte mare calitate, mulți români le consumă în fiecare zi

Vizită de importanță la ferma de vaci din Covasna. , a captat atenția ministrului Agriculturii din Ungaria, Nagy István. Ferencz Alpár, proprietarul fermei, își dorește să își extindă activitatea, având deja 50 de bovine din rasa Bălțată Românească, cunoscută pentru producția de lapte.

Bovinele din rasa Bălțata Românească fac impresii printre unguri

Ministrul Agriculturii din Ungaria, Nagy István, a vizitat o fermă de vaci din Covasna și a rămas impresionat, scrie . Afacerea deținută de tânărul Ferencz Alpár, care a preluat afacerea de la tatăl său, găzduiește

ADVERTISEMENT

Ferma este în proces de extindere, cu noi grajduri pregătite pentru mai multe animale din aceeași rasă. Ferencz Alpár a avut recent onoarea de a-l primi pe ministrul Agriculturii din Ungaria, Nagy István, la ferma sa.

Vizita, desfășurată pe 28 mai, l-a impresionat pe oficialul maghiar, care a subliniat importanța tinerilor fermieri pentru viitorul agriculturii. Însoțit de deputatul UDMR Könczei Csaba, ministrul a lăudat dezvoltările recente ale fermei și dedicația tânărului fermier.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat Agrointeligența-AGROINTEL.RO, Ferencz Alpár a explicat că ministrul a fost interesat de investițiile recente ale fermei sale, inclusiv un grajd nou cu capacitatea de a adăposti 50 de vaci de muls.

Extinderea unei ferme de succes în Covasna

În prezent, ferma deține 50 de capete de Bălțată Românească, dintre care 30 sunt mulse zilnic. Pe cele 55 de hectare de teren, fermierul cultivă furaje precum lucernă, porumb și cereale, completând hrana animalelor cu concentrate și tărâțe achiziționate.

ADVERTISEMENT

Ferencz Alpár a precizat că laptele produs este vândut unui procesator local, deși prețul de 1,78 lei/litru nu este satisfăcător. Ferma are o medie de producție de 20 de litri de lapte pe zi pentru fiecare vacă.

De asemenea, Ferencz beneficiază de subvenții și este implicat în Controlul Oficial al Producțiilor (COP) din 2017. Tânărul fermier a povestit că afacerea a fost inițial începută de părinții săi, iar dezvoltarea ulterioară a fost posibilă prin fonduri europene.

ADVERTISEMENT

„Am preluat ferma de la părinți în 2012 și am dezvoltat-o cu fonduri europene. În 2016 am făcut un PFA și am reușit să iau fonduri europene pe Tânăr fermier din același an, după aceea am continuat cu un proiect care s-a derulat pentru zona noastră și am reușit să iau două utilaje. De asemenea anul trecut am accesat un proiect prin programul LEADER și am achiziționat tot două utilaje și acum aștept răspuns pentru că am depus pe DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic”, a mai detaliat fermierul.