Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”

Nicolae Dică nu a impresionat în ultimii ani atunci când ne referim la cariera sa de tehnician. Ba dimpotrivă, fostul antrenor al celor de la FCSB a cam dezamăgit peste tot pe unde a muncit. „Dicanio” nu se plictisește însă atunci când nu antrenează. Afacerea foarte profitabilă în care investește acesta.

Care este afacerea extrem de profitabilă în care investește fostul antrenor al FCSB, Nicolae Dică

Ajuns la 45 de ani, Nicolae Dică și-a început cariera de antrenor imediat după retragerea din fotbalul mare. Acesta a avut un parcurs destul de încărcat în primele divizii, cu multe echipe și mandate scurte în ultimii ani. „Dicanio” a bifat 10 cluburi în 10 ani.

Mult mai de succes a fost cariera lui Dică de jucător. Aceasta se leagă în mare parte de FCSB, fosta Steaua București. Alături de roș-albaștri, acesta are în palmares două titluri, o Cupă și o Supercupă a României. A strâns aproape 200 de meciuri și peste 70 de goluri pentru fosta echipă din Ghencea.

După plecarea din România, prin Italia, Grecia sau Turcia. A adunat, astfel, de-a lungul carierei sale de peste 15 ani, o avere importantă. O parte din banii săi au fost investiți într-un domeniu considerat a fi extrem de profitabil.

Într-un interviu acordat într-un podcast, Nicolae Dică a dezvăluiti că a început să investească în imobiliare încă din urmă cu un deceniu. S-a întâmplat asta în 2015, anul în care și-a încheiat cariera de fotbalist. „Dicanio” spune că este mulțumit de modul în care merge afacerea.

”(n.r. Cu ce îți mai ocupi timpul liber?) Dezvolt în imobiliare. (n.r. Mai merge piața imobiliară?) Da, mai merge. Eu, până acum, sunt OK. Sunt la un proiect nou. Până acum a fost OK”, a declarat Nicolae Dică, pentru .

Ce investiții a făcut Nicolae Dică încă de când era jucător în activitate

Nicolae Dică a stat o perioadă lungă fără „job”. Acesta a afirmat cu mai multe ocazii că are o situație financiară stabilă care îi permite aceste intervale fără contract. „spatele” din punct de vedere financiar încă de când era fotbalist în activitate.

A văzut această nișă din zona imobiliară și a avut numai de câștigat. ”Am renunțat la mașină și mi-am cumpărat casă, o idee foarte bună pentru mine. Când jucam am investit în terenuri și apartamente, am avut câteva apartamente luate la Pitești. După ce m-am lăsat de fotbal, am avut această idee, să investesc în imobiliare. Am vândut apartamentele și am început să investesc în construcții, am făcut un lucru bun. M-am apucat să investesc în 2015, când se terminase acea criză”, spune Dică, la .

De ce vrea Nicolae Dică să-și schimbe meseria

La finalul anului trecut, când era liber de contract, Nicolae Dică dezvăluia ce meserie nouă ia în calcul dacă nu își găsește curând un post de antrenor în fotbalul românesc. E vorba de cea de director sportiv.

”Sunt într-o vacanță acum, nedorită. Este foarte greu. Te pune azi antrenor și ți se cer rezultate ieri. Să vii și să îți implementezi principiile – nu se poate peste noapte, îți trebuie timp. Din păcate, acest timp nu prea există. La Chiajna, de exemplu, am adus în vară 17 jucători noi. Nu e ușor să aduci 17 jucători și să închegi o echipă dacă nu ți se dă timp la dispoziție.

(…) Am învățat foarte multe lucruri și este posibil oricând să renunț la cariera de antrenor și să merg pe cea de director sportiv. Ideal este să fiu antrenor, să fiu pe teren zi de zi – asta îmi place. Mi-am setat un timp limită. Chiar sunt aproape de momentul acela în care să iau o decizie. Poate fi un moment de cotitură pentru mine. Analizez. Depinde ce oferte voi avea ca antrenor”, a declarat tehnicianul, conform sursei citate, în octombrie 2025.