Afacerea extrem de profitabilă în care investește un jucător de bază de la FCSB: ”Este mulțumit”

Tot mai mulți fotbaliști aflați în activitate decid să facă pasul, în paralel cu activitatea sportivă, și spre zona de business. Cine este jucătorul important din angrenajul celor de la FCSB care a început să investească sume importante din salariu. Afacerea extrem de profitabilă în care s-a lansat.

Fotbalistul tânăr de la FCSB care a intrat în afaceri. Domeniul profitabil în care investește jucătorul lui Gigi Becali

De-a lungul ultimilor ani, mai mulți jucători care au trecut sau încă sunt la FCSB s-au lansat în diverse afaceri sau investiții. Au făcut asta mai ales după ce au acumulat bani importanți din fotbal. Fără îndoială, ”campion” la acest capitol este Florin Tănase (31 de ani). Voci din domeniu spun că vedeta lui Gigi Becali ar câștiga sume de ordinul milioanelor de euro anual din imobiliare.

Nu doar veteranii echipei campioane din prima ligă sunt atrași de business. . Unul dintre ei este Mihai Lixandru.

Fotbalist polivalent, care poate juca atât la mijloc, cât și în linia de fundași centrali, tânărul de 24 de ani ”joacă” acum și pe scena afacerilor. Lixandru are în plan să facă bani cât mai mulți și extra-fotbal. În aceste condiții, el a cerut ajutorul unui cunoscut consultant al sportivilor. Este vorba de Vasile Goga.

”Eu le pot recomanda servicii de la partenerii noștri din piață. Lucrăm cu cele mai importante instituții financiare din Europa care au filială în România. Și atunci eu devin doar un intermediar. Mă bucur să văd că jucătorii tineri au perspective pentru viitor.

Lix (n.r. Mihai Lixandru) îmi este client de doi ani și jumătate. Da, este la început, dar modul său de gândire este super deschis pe partea asta (n.r. de afaceri)”, a dezvăluit Vasile Goga, care lucrează cu 65 de fotbaliști în momentul de față”, spune Goga, conform .

Ce spune jucătorul de la FCSB după mai bine de doi ani de investiții

Lixandru nu s-a dus pe ”valul” imobiliarelor, . Același Vasile Goga spune că o parte din salariul tânărului de 24 de ani este direcționată spre zona de fonduri de investiții. ”În momentul în care ne-am întâlnit, mi-a spus ce are nevoie. Am găsit împreună o soluție utilă pentru viitor. Am început cu el pe zona de fonduri de investiții. A început să investească procentual din salariu o anumită sumă de bani”, a mai dezvăluit consultantul.

Lixandru a făcut acest pas important din cariera și viața sa în urmă cu doi ani și jumătate. Consultantul său spune că fotbalistul ”este mulțumit. Chiar recent am vorbit cu el. A avut nevoie de o asigurare auto și l-am ajutat și pe zona aceasta”.

Mihai Lixandru, un jucător cu o cotă de piață de 1 milion de euro

Mihai Lixandru, la doar cei 24 de ani ai săi, are deja patru trofee câștigate în tricoul celor de la FCSB: două campionate și două supercupe. Jucătorul din lotul lui Elias Charalambous are o cotă de piață de 1 milion de euro.

Un fotbalist polivalent, Lixandru are un potențial uriaș de creștere. Acesta vine după o accidentare care l-a ținut multe luni departe de gazon. Fără îndoială, cota sa va crește în viitorul apropiat, dacă și evoluțiile sale bune vor continua la FCSB și, posibil, la echipa națională.