Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani

ADVERTISEMENT

Bogdan Stelea nu e pasionat doar de fotbal, ci și de afaceri. De altfel numele fostului mare portar de la echipa națională a României apare și într-o tranzacție cât se poate de importantă.

Bogdan Stelea și afacerea cu fotovoltaice

Mai exact, Bogdan Stelea a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice. Acesta a deținut un pachet generos de acțiuni.

ADVERTISEMENT

Conform datelor centralizate de profit.ro, până la finele anului 2022, Bogdan Stelea deținea 21,43% din Grup Blauer București, alături de alți investitori locali. Ulterior, compania a fost preluată integral de CWP Europe SARL.

Recent însă, China Huadian Hong Kong, subsidiară a gigantului energetic chinez China Huadian, a ajuns să intre în acționariatul Grup Blauer București, deținând 49% din companie, cu planul de a o prelua integral.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că Grup Blauer București a tot fost în ascensiune. De altfel compania a finalizat construcția de aproximativ 134 MW din comuna Studina, județul Olt. Cei de la scriu că termenul de demarare a operării comerciale este finalul acestui an.

ADVERTISEMENT

Cine deținea Grup Blauer București SRL înainte de tranzacție

După cum spuneam anterior, înainte ca tranzacția să fie finalizată, Grup Blauer București SRL a fost deținută până în anul 2022 în proporție de 34,28% de Carla Sandu. Totodată, Ion Cârciumaru deținea 30%, în timp ce Bogdan Stelea, fostul mare portar, deținea 21,43% .

Au mai existat și procente mai mici deținute de alte persoane. Iată însă că în final, afacerea a ajuns în alte direcții. Și nu este prima oară când chinezii sunt în prim plan la noi în țară. Menționăm faptul că de-a lungul timpului, China Huadian Engineering a mai dorit să se implice financiar în proiecte din România. Unul dintre ele a fost chiar termocentrala Rovinari.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul din Generația de Aur apreciat de Bogdan Stelea

Amintim și dincolo de afaceri, recent, Bogdan Stelea a oferit un interviu unde, printre altele, a vorbit și despre Este vorba despre Ioan Ovidiu Sabău.

Cei doi au aceeași vârstă și aceeași pasiune. Și chiar Bogdan Stelea recunoaște că nu a mai văzut așa ceva pe teren. Și cel mai probabil dacă nu întâmpina problemele pe care le-a avut, lucrurile ar fi fost diferite.

„Sabău… Sabău e complet! Așa ceva mi-a fost dat rar să văd. Și am jucat cu mulți. În primul rând: o forță a naturii. Era incredibil. Plecări, opriri, dribling, se apăra incredibil, ajungea în atac, centrări, orice!

Din ce am văzut eu ca jucător, mi se pare cel mai complet. Și am văzut mulți. Ca echilibru între ce știa să facă cu mingea, fizic și tactic… Eu așa ceva nu am văzut”, a declarat Bogdan Stelea, în cadrul podcastului iAM Ștucan, relatează iamsport.ro.