Afacerea fabuloasă pe care a gândit-o o româncă întoarsă din Germania. A investit doar 10 mii de euro în ultimii patru ani ca să facă noduri

O româncă a renunțat la 14 ani în Germania și a pus pe picioare o afacere deosebită

Iulia Lavu are 39 de ani și s-a născut în Cisnădie. A studiat Relații Economice Internaționale la Cluj, în limba germană. Apoi, timp de 14 ani, a lucrat în Marketing și Project Management la Cluj, București, dar și în Germania.

Un colaborator german i-a dat de gândit și a făcut-o să-și dorească A făcut-o în anul 2016 și a pus pe picioare o afacere inedită. Pentru că provine dintr-o familie care s-a ocupat cu industria textilelor nu i-a fost deloc greu.

„În 2016 am decis să revin acasă pentru că mi-am dat seama că vreau să am o afacere a mea. Am avut o discuție în Germania cu un colaborator cu care negociam un contract și care își făcea concediile în Mărginimea Sibiului, în Cisnădie și în Cisnădioara. El m-a sfătuit, Cisnădia fiind un loc al textilelor, să mă mut înapoi acasă și să dau drumul unei afaceri.

Provin dintr-o familie de ingineri textiliști, din 91 părinții mei și-au deschis o mică afacere, tata a lucrat la fabrica de covoare, mama la Mătasea Română. S-au privatizat, au achiziționat o mașină de făcut șnur, șnurul acela era vândut pe atunci la metru liniar pentru coletărie”, a povestit Iulia Lavu pentru

Primele produse, românca le-a făcut pe vremea când era în liceu, după ce a văzut un brâu la . Așa și-a dat seama ca ideea de a fi designer îi place. Părinții au sprijinit-o și chiar i-au cumpărat mai multe mașinării.

A început făcând covoare

Din noduri, Iulia Lavu a început să facă covoare, apoi o prietenă i-a confundat unul din preșuri cu o geantă. „O prietenă din Franța m-a provocat și așa am început să fac și genți.

Nu lucrez cu stocuri, nu există două produse care să semene unul cu altul. Produsul meu preferat este cel care vine de la client, provocarea clientului care-mi spune că vrea un produs pe care nu l-am mai făcut niciodată”, a spus Iulia.

În ultimii ani, Iulia Lavu și-a construit brandul Iulia Lavu – Knots Designer, în care a investit 10.000 de euro. „Am investit în materie primă, apoi am investit în tot ce înseamnă logo, brand, dar și pagina de portofoliu iulialavu.ro, ar fi undeva la 10.000 de euro în ultimii patru ani.

Cred că am moștenit cumva acest talent al creativității. Numele mi-a fost foarte ușor să-l dau. Toate produsele au nod, ori că este nodul din textura firului, ori că este nodul pe care eu îl pun intenționat, ori că este nodul care e accidental acolo. Nodul este o punte între mine și client, toată energia și dragul pe care îl pun în produs este transferat prin acel nod către client”, a dezvăluit