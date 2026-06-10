Afacerea fabuloasă pe care au plănuit-o americanii. Ce sume formidabile se învârt în jurul CM 2026 și lovitura financiară care îl sperie chiar și pe Donald Trump

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În America se desfăşoară primul Campionat Mondial XXL din istorie. Şi nu vorbim doar despre cele 48 de echipe, în loc de 32, câte au participat între 1998 şi 2022, dar şi despre XXL la nivel financiar. Şi aşa cum se întâmplă în alte multe domenii, fanii sunt cei care vor suporta notele de plată.

Sumele uriașe care se învârt în jurul CM 2026. Donald Trump, speriat de prețurile exorbitante ale biletelor

Campionatul Mondial stârneşte un interes uriaş la nivel global, cu milioane de fani din întreaga lume care îşi propun să vadă pe viu măcar câteva meciuri. Doar că spre deosebire de alte ediţii, preţurile de la competiţia din America sunt uriaşe, iar cei care vor să facă deplasarea la turneul final trebuie să fie bine pregătiţi şi din acest punct de vedere. Deşi au fost anunţate cereri uriaşe de bilete, realitatea „din teren” este mult diferită.

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În luna ianuarie a anului 2026, , adică nu mai puţin de 500 de milioane, echivalent cu cererea pentru „1.000 de ani de Cupe Mondiale”, făcând paralela că până acum, în toată istoria de 96 de ani a turneelor finale, FIFA a vândut în total 50.000.000 de bilete.

„Dacă ne gândim că, în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete, iar acum sunt 500 de milioane de bilete solicitate, am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani de Cupe Mondiale. Acest lucru demonstrează pur şi simplu entuziasmul care există. Desigur, aceste 500 de milioane de cereri de bilete vor fi grupate într-o mare, mare urnă, vom proceda la o tragere la sorţi, iar norocoşii câştigători vor avea acces la meciurile Cupei Mondiale, care vor fi, desigur, toate complete”, spun reprezentanții forului mondial. În total, s-au pus în vânzare în jur de 7 milioane de bilete pentru cele 104 meciuri care se vor desfăşura la turneul final din America.

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3 miliarde de dolari speră să obţină FIFA din vânzarea de bilete şi pachete de ospitalitate la Cupa Mondială 2026

Nebunia biletelor la CM 2026: 2.300.000 de dolari pe pieţele secundare

FIFA a schimbat strategia vânzării biletelor la această Cupă Mondială şi a permis vânzarea lor pe pieţele secundare, pentru un aşa numit „tarif dinamic”. Forul suprem le-a permis celor care au prins bilete în loteriile iniţiale să le vândă la preţul pe care îl vor, iar FIFA va avea un comision de 15% din preţul final. Decizia a avut ca efect o „legalizare a bişniţei”, foarte mulţi proprietari de bilete solicitând sume fabuloase. Unul dintre cele mai mari a fost la un bilet scos la vânzare cu 2,3 milioane de dolari, iar dacă tichetul ar fi fost vândut, FIFA ar fi obţinut 690.000 de dolari.

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Ca termen de comparaţie, cel mai scump bilet vândut de forul mondial în primă instanţă a fost de 11.000 de dolari pentru finală. Cele mai ieftine tichete au pornit de la 60 de dolari, dar vânzarea se face exclusiv prin federaţiile naţionale pentru cei mai loiali fani ai echipelor. Bineînţeles, în această categorie intră un număr foarte limitat de tichete.

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Dacă unii oameni pun pe piața de revânzare bilete pentru finală la 2 milioane de dolari asta nu înseamnă că biletele costă 2 milioane de dolari. Dar dacă cineva totuși va cumpăra un bilet pentru finală cu 2 milioane de dolari, îi voi aduce personal un hot dog și o Coca-Cola, ca să mă asigur că va avea o experiență grozavă” – Gianni Infantino

Brokerii de tichete, în acţiune la Mondialul din SUA, Canada și Mexic: „De obicei fac trei milioane de dolari pe an”

În nebunia biletelor de la Cupa Mondială există foarte mulţi aşa numiţi „brokeri de tichete”, dar pe limbajul nostru sunt cunoscuţii bişniţari. Evident, nu stau la colţul stadionului să le vândă la suprapreţ, dar operează online, prin strategii care să le aducă profitul: „E legal. Un serviciu. Ajut oamenii să obțină bilete. N-am pus niciodată o armă la tâmplă, obligându-i să cumpere”, spune unul dintre bişniţari pentru „The Athletic”. El a povestit sub protecţia anonimatului că acţionează la fel ca un agent de turism: „Dacă ştiu că biletele vor fi vândute, te anunţ”.

Brokerii operează prin intermediul celor 10 platforme de vânzare de bilete şi ţin evidenţa tichetelor pe care le pot cumpăra la un preţ avantajos şi mai apoi să le vândă pentru un profit cât mai important. La primul meci al Statelor Unite, cu Paraguay, pe 13 iunie, pe „SoFi Stadium” din Los Angeles, brokerul a cumpărat bilete cu o medie de 1.300 de dolari şi le-a vândut, în medie, cu 2.200 de dolari, adică un adaos de 900 de dolari pe fiecare bilet, ceea ce înseamnă un profit de 45.000 de dolari dintr-un singur meci doar pentru el: „Există mii de brokeri în Statele Unite. Câţi fac peste un milion pe an? Probabil 500”. Pentru brokerul cu care a vorbit „The Athletic” este deja cel mai bun an de când face asta: „De obicei, fac trei milioane de dolari pe an, dar acum e diferit, e o competiţie mult mai mare”.

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Cu siguranță mi-ar plăcea să fiu acolo, dar ca să fiu sincer cu tine, nici eu nu aș plăti” – Donald Trump, chestionat dacă ar plăti 1.000 de dolari să vadă SUA – Paraguay

Sume uriaşe investite de bișnițari înainte de revânzare

Bişniţarii de succes din Statele Unite au investit sume considerabile în momentul în care s-au pus în vânzare biletele pentru Cupa Mondială. Deşi FIFA a încercat să blocheze achiziţia masivă a biletelor de către o singură entitate, unii brokeri au reuşit să păcălească sistemul şi au cumpărat multe bilete cu preţuri între 140 şi 1.000 de dolari, fără să dezvăluie metoda. Maximumul permis era de 40 de bilete, dar cei care au reuşit să ocolească sistemul au reuşit să cumpere mii, la toate meciurile. Un alt truc al acestor bişniţari a fost să vândă speculativ bilete pentru meciuri înainte să fie puse în vânzare: „Din iunie până la sfârșitul lunii august, vândusem o mulțime de bilete, înainte de a deține efectiv vreunul”.

Afacere riscantă: „Am 18 carduri de credit cu limite între 150.000 şi 350.000 de dolari”

Nu este o afacere simplă. Cei care vor să intre în branşa asta au nevoie de fonduri importante şi să spere că pot obţine profit pentru că la multe dintre meciuri biletele rămân nevândute sau sunt date la preţuri mai mici pentru a limita pierderile. Iar atenţia trebuie să fie sporită pentru fiecare meci în parte: „Ai nevoie de bani ca să poţi să desfăşori o astfel de operaţiune. Eu am 18 carduri de credit cu limite între 150.000 şi 350.000 de dolari. Nu poţi să faci asta dacă nu eşti pregătit”.

FIFA susţine că pentru toate biletele de la turneul final a existat interes şi meciurile vor fi sold-out. Însă, varianta brokerilor este diferită. Din totalul de 7 milioane de bilete s-au vândut aproximativ 5 milioane şi mai există disponibilitate pentru nu mai puţin de 2 milioane de bilete. În toată această vâltoare este posibil ca preţurile de la anumite partide să se prăbuşească pentru că biletele rămân nevândute. Mulţi fani au fost speriaţi de preţurile mari din SUA, de urmările războiului din Iran şi de formalităţile complicate de a obţine viza. Astfel că totul se poate transforma într-un bluff de zile mari al celor de la FIFA, care sunt acuzaţi din ce în ce mai des că au „umflat” toate cifrele.

5 milioane de bilete s-au vândut pentru Campionatul Mondial din 2026

7 dolari intrarea la Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

Luni de zile cei de la FIFA au vorbit despre cererea uriaşă de bilete, doar că lucrurile încep să aibă o turnură dramatică, în special pentru meciurile pentru care nu există o cerere importantă. Preţul dinamic al biletelor creează situaţii ciudate şi, astfel, pe pieţele secundare au apărut tichetele care costă doar 7 dolari, la meciul dintre Insulele Capului Verde şi Arabia Saudită, care se va disputa pe stadionul din Houston, care are o capacitate de 72.000 de locuri. Specialiştii atrag atenţia că preţurile ar putea să scadă la mai multe meciuri de la Campionatul Mondial, cu câteva zile înainte de startul competiţiei.

Preţurile oficiale ale biletelor la Campionatul Mondial din 2026

Categoria entry (o categorie restrânsă de bilete pentru fanii echipelor loiali ai echipelor calificate, distribuite federaţiilor pentru vânzare: 60 de dolari;

(o categorie restrânsă de bilete pentru fanii echipelor loiali ai echipelor calificate, distribuite federaţiilor pentru vânzare: 60 de dolari; Pentru faza grupelor: între 120 de dolari (inel superior) la 4.105 dolari;

între 120 de dolari (inel superior) la 4.105 dolari; Pentru fazele superioare: între 500 de dolari şi 2.400 de dolari;

între 500 de dolari şi 2.400 de dolari; Pentru finală: între 500 de dolari şi 32.800 de dolari.

Hotelierii aşteaptă un miracol! Acuză FIFA pentru crearea unei cereri artificiale

trebuia să ofere un boom turistic pentru Statele Unite, dar temerile sunt din ce în ce mai mari că asta nu se va întâmpla. Asociaţia Americană a Hotelurilor şi Cazărilor (AHLA) a întocmit un raport prin care s-a constatat că rezervările sunt mult sub aşteptări în fiecare oraş gazdă. AHLA este cea mai mare asociaţie hotelieră din SUA, iar în raport s-a dat vina pe cei de la FIFA, organismul mondial fiind acuzat că a făcut rezervări în bloc pentru prea multe camere pentru uz propriu şi a creat o cerere falsă. Raportul a venit după ce FIFA a anulat un număr mare de camere, pe care le rezervase iniţial.

Printre motivele pe care le-au găsit hotelierii pentru cererea sub aşteptări sunt preţurile mari la biletele pentru meciuri, costurile transportului local şi contextul politic. AHLA susţine că numărul mare de bilete despre care s-a spus că sunt vândute nu se reflectă în capacitatea de ocupare a hotelurilor, majoritatea având disponibilităţi pe tot parcursul turneului final. Pentru hotelieri, Cupa Mondială din America s-ar putea transforma într-un adevărat coşmar.

Călătoria cu trenul s-a scumpit de 10 ori pe durata turneului final!

O decizie care a provocat nemulţumiri printre fanii care voiau să facă deplasarea în America a fost cea de a mări preţurile la biletele de tren pentru stadionul celor de la New York Giants, unde va avea loc finala. Preţul a fost mărit de 10 ori pe parcursul turneului final, de la 15 la 150 de dolari. După protestele masive şi a faptului că mai mulţi fani au spus că vor merge pe jos din New York la stadion, deşi este un drum de câteva ore, preţul a fost redus la 98 de dolari pe sens.

Şi preţurile biletelor de autobuz au fost crescute la 80 de dolari pe sens (de la 20), dar ulterior organizatorii au anunţat că urmează să fie scăzut acest tarif. O schimbare majoră, în condiţiile în care transportul public pentru fanii care aveau bilete la meciurile de la Campionatele Mondiale din Qatar sau Rusia a fost gratuit.