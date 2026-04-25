Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa

Diego Simeone nu este doar un excepțional și extrem de bine plătit antrenor, fiind locul 1 în lume la capitolul salariu anual, ci și un businessman desăvârșit. Afacerea profitabilă derulată de el și de soția sa.
Adrian Baciu
25.04.2026 | 14:15
Diego Simeone și soția sa, afacere profitabilă derulată în Madrid. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Diego Simeone, 55 de ani, are un an 2026 foarte bun. Și-a dus echipa, Atletico Madrid, în finala Cupei Regelui Spaniei, în campionat are top 4 asigurat, iar în UEFA Champions League a ajuns în careul de ași (n.r. urmează o semifinală cu Arsenal). Pe plan personal, ”Cholo” și soția sa o duc la fel de bine. Afacerea extrem de bănoasă pe care cei doi o derulează în Madrid.

Ce ”imperiu” deține în Madrid Diego Simeone, antrenorul lui Atletico. Afacerea de zeci de milioane de euro derulată de ”Cholo” și de soția sa, Clara

În ultimii ani, cuplul Diego Simeone și Clara Pereyra au pus bazele unei rețele impresionante de proprietăți imobiliare în Capitala Spaniei. Aceasta constă în 180 de apartamente și șapte clădiri. Valoarea acestor proprietăți este estimată la 40 de milioane de euro. Compania imobiliară a cuplului se numește Carpersim SL. Conform obiectului de activitate, compania se ocupă cu achiziționarea, dezvoltarea, renovarea și operarea proprietăților.

Portofoliul cuplului include apartamente și garsoniere în centrul Madridului. Acestea generează venituri prin închirieri pe site-ul MyLocation. De asemenea, Carpersim SL deține și cămine studențești. Cifra de afaceri a crescut în 2024 la 330.782 euro, față de 91.769 euro în anul precedent, notează publicația Vanitatis.es.

Sursa citată mai notează că, la începutul anului 2024, cuplul Diego Simeone și Clara Pereyra a înființat o altă companie, Tres Cantos 1415, prin intermediul căreia au achiziționat un teren de aproape un hectar în cea mai râvnită zonă Tres Cantos, unde se află sediul central al Netflix și Spitalul Universitar HM Tres Cantos.

Acest Tres Cantos aspiră să devină un ”Silicon Valley” al Madridului. Este astăzi un punct de atracție imobiliară și cere facilități pe măsură. În această zonă, firma Carpersim SL va ridica încă două mari imobile cu circa 140 de apartamente. Carla Pereyra și Diego Pablo Simeone reprezintă unul dintre cele mai stabile cupluri din fotbalul mondial.

Cum a început soția lui Simeone acest business profitabil

Soția lui Diego Simeone, o femeie de afaceri argentiniană, a pus bazele acestei afaceri. A început prin a cumpăra apartamente în centrul orașului, a le renova și a le închiria ulterior. Treptat, și-a urmat instinctele și a dublat eforturile, fondând MyLocation, o agenție specializată în renovarea apartamentelor și a apartamentelor în locații de top și închirierea lor.

”Am găsit un apartament, l-am renovat și l-am vândut. Apoi a venit altul, apoi altul… Și odată cu veniturile generate, afacerea a crescut. Acum câțiva ani, am atins un volum care ne-a permis să mergem puțin mai departe și am început să cumpărăm clădiri întregi”, a explicat fostul model argentinian în revista ”Hola”.

Ce salariu are Diego Simeone la Atletico Madrid. Este antrenorul cu cel mai mare venit anual din lume

La ora actuală, Diego Simeone este considerat a fi cel mai bine plătit antrenor din fotbalul mondial. A preluat pe Atletico Madrid în 2011 și a dus-o în topul fotbalului spaniol și european. În 15 ani, sub bagheta sa, clubul madrilen a reușit să se lupte de la egal la egal cu Barcelona și Real Madrid, câștigând două titluri în La Liga, două Europa League și ajungând în două finale ale Ligii Campionilor.

”Cholo” are acum un venit anual de aproape 35 de milioane de euro. În spatele său, la distanță considerabilă, îi găsim pe Pep Guardiola (Manchester City) cu 27 de milioane de euro și pe Mikel Arteta (Arsenal) cu 20 de milioane de euro.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!