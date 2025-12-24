Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale ocupații

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță s-a reprofilat complet. Deși inițial, după retragerea din fotbal, acesta a participat la mai multe show-uri tv, treptat, el a decis să se retragă de pe micile ecrane și a făcut o investiție fabuloasă.

Cu ce se ocupă acum Giani Kiriță

Fostul fundaș de la Dinamo părea că vrea să uite complet de fotbal după retragere. Iată însă că doar pentru o scurtă perioadă de timp, acesta a ales televiziunea. În prezent, el are o cu totul altă ocupație.

Recent, Giani Kiriță a dezvăluit că și-a îndeplinit un mare vis. Mai exact, acesta a deschis propria școală de fotbal. Și-a dorit enorm să ajungă în acest punct, iar proiectul este unul de suflet.

Fostul fotbalist nu a uitat de dragoste pentru fotbal. Astfel, pentru a se implica total în acest proiect a lăsat în urmă televiziunea ori alte activități. Iar rezultatul a fost într-adevăr cel dorit.

„Cu televiziunea am lăsat-o puțin mai moale în ultima vreme, pentru că m-am concentrat foarte mult să deschid școala de fotbal Giani Kiriță, care necesită timp, necesită implicare.

Până pui bazele, trebuie să te implici, să renunți la altceva. E un proiect pe care voiam mai de mult să-l fac și în care am și investit foarte mult. Asta pentru că vreau să fac ceva și în fotbal”, a declarat Giani Kiriță,pentru Click.ro.

Unde se află școala de fotbal Giani Kiriță

Menționăm faptul că școala de fotbal Giani Kiriță se află chiar în apropiere de Arena Națională. Ce face însă mai exact fostul fotbalist? După cum o spune chiar el, este implicat direct.

Mai exact, acesta se implică activ în pregătirea copiilor. Coordonează o grupă care are 20 de copii. Aceștia sunt născuți între 2015 și 2020 și au șanse mari de reușită în viitor în acest domeniu.

Cât despre simbolul școlii, . Acestea amintesc de Dinamo, echipă unde fostul fotbalist a jucat timp de șase ani de zile. Iar cățelușul are și el rolul său, povestește Kiriță.

„Sigla nu a fost greu de ales, ați văzut, e un cățeluș drăguț, nu e fioros, e exact pentru copilași.”, a mai dezvăluit fostul fundaș, conform celor de la GSP.

Ce planuri are fostul fotbalist

Cât despre planurile sale de viitor, Giani Kiriță își dorește ca prin prisma afacerii să îi încurajeze pe copii să devină disciplinați și să facă performanță în fotbal. Mai mult de atât, el își dorește ca viitorii fotbaliști să aibă spirit de echipă și să creadă în visurile lor.

„(n.r. – De ce să vină copiii la școala lui Giani Kiriță?) La început trebuie să vină cu plăcere, să aibă bucuria aia de a veni la fotbal, iar la Școala Giani Kiriță în primul rând va fi disciplină, spirit de echipă și multă muncă.

O să râdeți, dar am și FCSB-iști, am și rapidiști. Mă înțeleg foarte bine cu ei, ne tachinăm, le-am spus: «Băi, vedeți că o să vină presa, dați și voi că țineți cu Dinamo».”, a mai spus fostul fundaș.

Amintim faptul că înainte de a-și încheia cariera din fotbal, Giani Kiriță a evoluat la mai multe echipe faimoase. , Rocar, Samsunspor, Gaziantepsor, Ankaragucu, Bursaspor, ASA Tg Mureș și CS Buftea.