Afacerea în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu, dar nu a mai apucat. Ion Țiriac a făcut anunțul: 50 de milioane de euro

Ion Țiriac a dezvăluit businessul în care regretatul antrenor Mircea Lucescu voia să se implice. Investiția uriașă se ridică la o sumă extraordinar de mare.
Alexa Serdan
02.05.2026 | 16:30
Mircea Lucescu, ofertă inedită din partea lui Ion Țiriac. Sursa foto: hepta.ro
Mircea Lucescu a cheltuit banii din fotbal în imobiliare, producție industrială și vinuri. După decesul său prematur, Ion Țiriac a vorbit despre afacerea în care ar fi urmat să intre regretatul selecționer al României. Acesta nu a mai apucat să facă pasul decisiv.

Businessul în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu

Ion Țiriac are numai cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu. Miliardarul român a dezvăluit proiectul pe care l-a discutat cu regretatul antrenor înainte ca acesta să plece dintre noi, la vârsta de 80 de ani. Celebrul om de afaceri ar fi vrut să-l implice într-un business pe care-l dezvoltă în Otopeni din județul Ilfov.

Acesta este orașul în care afaceristul cu obiceiuri costisitoare are planuri mărețe în anii ce urmează. Are de gând să ridice o Universitate de sport, similară cu cele care se găsesc la ora actuală peste Ocean. În aceste instituții din Statele Unite ale Americii sportivii își pot continua în paralel studiile, fără a face nicio alegere între ele.

Din păcate, nu a mai avut ocazia să-i ofere un rol principal selecționerului. Acesta ar fi urmat să gestioneze secția de fotbal, însă acum poziția va fi ocupată de un alt tehnician. Fostul jucător de tenis a transmis că este vorba de Bogdan Stelea. La capitolul investiție a subliniat că se ridică la 50 de milioane de euro.

„Fotbalul deja se sapă. Tot acolo, la Otopeni, eu fac teren de fotbal și de rugby, am vorbit chiar cu Federația, nu știu dacă o să fie interesată să îl ia în administrare, dar atât timp cât eu fac acolo un teren… Stelea vrea să îl facă cu mine, mi-a acceptat postul care era acolo.

Eu l-aș fi vrut și pe Mircea, Dumnezeu să îl ierte, dar a luat echipa națională și uite că, din păcate, s-a dus prea repede, mai repede decât trebuia să se ducă. Dumnezeu să îl odihnească, a fost un mare om! Deci eu fac și fotbal”, a declarat Ion Țiriac, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de la gsp.ro.

Cum arată proiectul lui Ion Țiriac

În urmă cu aproximativ 2 ani Ion Țiriac spunea cum va arăta proiectul din Otopeni. Arena care va fi dedicată sportivilor de performanță, precum și Universitatea vor fi construite la standarde înalte. În plus, miliardarul român a subliniat că studenții își vor alege specializarea chiar din primul an.

Niciunul nu va fi nevoit să practice mai multe sporturi în același timp. De asemenea, afaceristul și-ar dori să nu jongleze cu activitățile fizice, ci să se concentreze pe una singură. Până acum nu a fost pusă nicio cărămidă la acest plan, dar asta nu înseamnă că fostul tenismen se oprește aici.

Cu siguranță, va face tot ce-i stă în puteri pentru a-și îndeplini țelul. Până atunci, însă, construiește un complex imobiliar în orașul său de suflet, Brașov. Ion Țiriac a mai anunțat și faptul că Nadia Comăneci va avea o statuie imensă într-o localitate din România.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
