Afacerea în care Gabi Mureșan a investit o jumătate de milion de euro! Fostul internațional a pus mult suflet!

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Lumea fotbalului din România a primit o veste dramatică în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Fostul mijlocaș de la CFR Cluj, El ocupa o funcție importantă după retragerea din fotbal, fiind primar în comuna Apold, din județul Mureș.

A investit 500.000 de euro într-un han turistic

După o carieră în care a jucat la Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș, a îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor, Gabi Mureșan s-a retras în satul bunicilor săi, unde a câștigat alegerile, devenind primar. El era la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold.

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În paralel, el a investit 500.000 de euro într-un proiect de suflet, un han numit Casa Trappold. Mureșan a transformat o casă veche cu cramă, într-un obiectiv turistic. În acest moment, pensiunea are 13 camere duble, două camere triple, baie proprie, piscină exterioară, saună, ciubăr şi restaurant interior şi exterior.

Locația are locuri pentru grătare, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, grătar, iar o parte a curții e pavată cu piatră cubică. De asemenea, există și un loc de joacă amenajat pentru copii, cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn și tobogan, căsuțe pentru cei mici.

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Tragedia s-a petrecut pe un lac

Gabi Mureșan a încetat din viață joi, 9 iulie. La fața locului au au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, ca ulterior să vină în sprijin și un echipaj Salvamont Mureș.

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Deși s-au făcut manevre de resuscitare, viața fostului fotbalist nu a mai putut fi salvată. Anunțul decesului a fost făcut pe pagina de facebook a Primăriei pe care Gabi Mureșan o conducea.

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„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold după moartea lui Gabi Mureșan.