Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da marea lovitură

Gică Popescu este implicat într-un proiect grandios în valoare de peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român are planuri ambițioase, care i-ar putea aduce sume uriașe în conturi.

În ce afacere investește Gică Popescu

Gică Popescu are 58 de ani, iar pe lângă faptul că e președintele Farului, acesta a făcut investiții importante și în diferite domenii. Cel mai bun exemplu este chiar complexul comercial deschis recent la Hunedoara.

Iar planurile sale nu se opresc doar aici. Recent fostul internațional român a anunțat ce va face în continuare. Practic terenul pe care se pregăteau puștii de la Școala de Fotbal ”Gică Popescu” din Craiova se va transforma într-un complex rezidențial uriaș.

Pe de altă parte, acesta s-a asociat cu o celebră firmă din domeniul imobiliar și vrea să folosească terenul într-un mod diferit.

De cât timp este implicat fostul fotbalist în imobiliare

Mai exact, pe terenul de aproximativ 20.000 de metri pătrați vor fi construite locuințe colective, spații comerciale și nu numai. Iar conform celor mai recente informații, toate clădirile vor avea maximum 9 etaje.

Și nu este pentru prima oară când numele lui Gică Popescu este legat de imobiliare. De altfel fostul fotbalist dezvăluia la un moment dat că încă din anul 1995 a intrat în acest domeniu.

A preferat însă să nu vorbească public despre investițiile făcute în imobiliare. Pe de altă parte, el a mai dezvăluit și că mereu a crezut în acest domeniu, care de altfel e într-o continuă ascensiune.

„Prezent la un eveniment, Gică Popescu a dezvăluit că investește din 1995 în imobiliare: ”Eu fac asta de 30 de ani. Noi am început cu imobiliare, în 1995 jucam la Barcelona, da, numai că le-am ținut departe de public. Așa mi s-a părut normal. Investițiile sunt investițiile mele private, nu trebuie să știe nimeni.

Eu sunt un produs al sportului și întotdeauna în fața voastră am venit cu lucruri legate de sport, partea aceasta personală, de imobiliare, sunt lucruri de familie, lucruri personale care trebuie să rămână personale”, a dezvăluit Gică Popescu.

Ce spune Gică Popescu despre afacerile sale

Fostul internațional a mai dezvăluit și modul în care lucrurile s-au schimbat în ultimii ani. Acesta a reușit să cumpere terenuri pentru sume cât se poate de mici cu decenii în urmă, iar acum acestea au ajuns să coste sute de euro.

Astfel, afacerea cu imobiliare s-a dovedit a fi în final cea mai profitabilă. Iar având în vedere modul în care lucrurile evoluează, cel mai probabil sumele vor continua să crească.

„Aduceți-vă aminte cât erau terenurile în Pipera în perioada anilor `90. Luam metrul pătrat de teren cu un dolar, acum e 600. Deci puterea de cumpărare în perioada când jucam fotbal era foarte, foarte mare. Înainte puteai plăti pe un apartament 25.000 de de euro, acum plătești 250.000, deci de 10 ori mai mult. Și salariile tot la fel”, a mai completat Gică Popescu.

Amintim faptul că pe lângă acest proiect grandios care a prins contur, fostul internațional a mai dat o lovitură recent.