Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor

ADVERTISEMENT

Soțiile de fotbaliști sunt în prim-plan datorită felului în care arată, dar și afacerilor pe care le desfășoară. Irina, tânăra care are o relație de lungă durată cu Cristi Manea, a câștigat inimile oamenilor în ultima perioadă. Aceasta are un proiect superb.

Business de milioane pentru Irina, partenera lui Cristi Manea

Irina Manea (28 ani), fostă Diaconescu, este una dintre cele mai cunoscute partenere de sportivi. Soția lui Cristi Manea (28 ani) este o celebră creatoare de conținut, originară din localitatea Bumbești-Jiu, județul Gorj. Are o vechime de mai bine de 7 ani în spate, aspect pe care a mizat în comunitatea sa din social media.

ADVERTISEMENT

În mediul virtual acesta vorbește deschis despre . De asemenea, a spus , cerându-le sfaturi celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Tot acolo, tânăra a discutat despre un proiect de suflet în care s-a implicat cu drag. E o afacere pe care o are în minte de foarte multă vreme.

A luat atitudine anul acesta și a trecut direct la fapte. Frumoasa șatenă a realizat o agendă de culoare roz de care este tare mândră și prin care vrea să le ajute pe doamne și domnișoare să se cunoască mai bine. În plus, acestea își pot pune obiective pe care să le atingă, scrisul fiind în centrul atenției pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, a dorit să atragă atenția asupra faptului că este un om care a evoluat treptat. A construit pas cu pas și cu multă răbdare afacerea cu care se mândrește acum. A fost nevoie de multă muncă, însă Irina Manea nu a renunțat. Partenera lui Cristi Manea și-a numit ideea „Self-made Project”.

ADVERTISEMENT

Ce spune Irina Manea despre proiectul său

Agenda frumoasei Irina Manea este una pe placul multor persoane. Soția fundașului dreapta de la Rapid le-a transmis urmăritorilor că nu trebuie să fie ”pregătiți”, ci doar să înceapă. Proiectul creatoarei de conținut îi determină pe oameni să o ia de la zero.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine scrisul n-a fost niciodată doar un obicei drăguț. A fost unealta care m-a ajutat să-mi pun ordine în gânduri când totul era haos. Am scris când nu aveam răspunsuri; când eram anxioasă, excited sau obosită; când visam mare, dar nu știam încă cum si de unde să încep.

Și, în timp, scrisul m-a dus exact acolo unde sunt azi. Self-made Project este agenda pe care mi-aș fi dorit să o am de la început. Un produs pe care l-am visat mult timp, pentru că nu exista nimic care să arate, să se simtă și să funcționeze exact așa cum aveam nevoie.

ADVERTISEMENT

Așa că am creat-o eu. Agenda asta nu este liste infinite de to do-uri. Este despre tine, despre ritmul tău, despre cine ești acum și cine vrei să devii. Este proiectul meu de suflet.

Și sper ca, odată ce ajunge la tine, să devină și un safe space în viața ta”, a scris Irina Manea, pe .