Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile

Fostul fotbalist de la Dinamo, care evoluează în momentul de față în Austria, s-a lansat în afaceri. Celebrul sportiv este încântat de ideea care îi aduce venituri considerabile. Despre ce este vorba, de fapt, și cum a ajuns în acest punct.

Businessul pus pe picioare de un fost sportiv al lui Dinamo

Steliano Filip (31 ani) a depășit . Femeia l-a acuzat că nu se ocupă de fiica lor, Anais, și că nu plătește deloc pensie alimentară. Fostul căpitan al lui Dinamo risca chiar să ajungă în spatele gratiilor pentru că ”a uitat” de această datorie, dar iată că apele s-au calmat.

În ultima vreme atenția i s-a îndreptat pe relația actuala parteneră de viață cu care are, de asemenea, o fetiță. În carieră a semnat cu Union Edelweiss Linz, la începutul anului 2026. Joacă pentru această formație din liga a patra din Austria, dar a decis să se implice activ și în domeniul afacerilor. Și-a deschis un business care are legătură cu pasiunea sa.

De curând a lansat un magazin online prin intermediul căruia vinde șosete pentru sportivi. Acestea sunt dedicate în mod special fotbaliștilor, care le pot comanda de pe pagina de Instagram deschisă special pentru această afacere. Momentan, contul de pe social este urmărit de un număr mic de oameni, de circa 500 de persoane.

„Ideea a venit după o colaborare pe care am avut-o în trecut și, la un moment dat, am simțit că putem duce lucrurile la un alt nivel și să construim propriul nostru brand. Am vrut să venim cu un produs cât mai bun, să îmbunătățim anumite detalii și să oferim ceva de calitate pentru jucători.

Feedback-ul primit a fost foarte bun încă de la început. Am oferit produsele multor jucători din Liga 1 și din străinătate, iar faptul că am început să avem tot mai multe cereri ne-a dat încredere să dezvoltăm propriul brand, RStotal”, a mărturisit Steliano Filip, pentru .

Pe ce se bazează fotbalistul în afacere

Steliano Filip este un fotbalist care știe foarte bine ce vrea atunci când intră pe teren. Cunoaște brandurile de top, motiv pentru care a ales să mizeze pe două calități notabile în afacerea pe care a lansat-o pe piață la începutul lunii mai. Seriozitatea nu este opțională pentru celebrul sportiv român.

Mai mult, acesta a subliniat că a ales o calitate foarte mare a materialului din care e confecționat produsul. Își dorește ca businessul să crească frumos în timp, dovadă că vrea să domine în acest domeniu. Totodată, a mai transmis că brandul său nu aleargă după senzații, ci oferă consecvență.

„Aderență. Control. Precizie. Fără compromisuri. Nu este pentru oricine. Pentru cei care înțeleg. Noi am construit acest proiect. Restul se dovedește pe teren”, este mesajul lui Steliano Filip, de pe social media.