Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10

ADVERTISEMENT

Anul Nadia vine cu vești importante pentru români. Nadia Comăneci sărbătorește prima notă de 10 din istoria gimnasticii printr-o afacere specială. Aceasta se lansează în perioada imediat următoare și are legătură cu gimnastica și costumul purtat la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia Comăneci, despre proiectul la care lucrează

Data de 18 iulie 1976 este una notabilă pentru țara noastră. Banca Națională a României a transmis că o va onora pe Nadia Comăneci prin realizarea unor monede inedite. Mai exact, este vorba de trei la număr, una fiind din aur, iar a doua din argint. Ultima este confecționată din , dar este la fel de valoroasă.

ADVERTISEMENT

Fosta gimnastă, supranumită Zeița de la Montreal, a pregătit la rândul ei o mare surpriză. A anunțat că are un business inedit care se adresează celor ce o urmăresc cu mare interes și care adoră activitatea ce i-a adus prima notă de 10 din istorie la doar 14 ani. Calificativul i-a fost oferit pentru exercițiul la paralele inegale.

Renumita sportivă are o amintire plăcută cu costumul care a făcut-o să atingă perfecțiunea. Și-a dorit să-l aducă în atenția celorlalți, motiv pentru care are în minte o afacere unică. A realizat deja prima piesă dintr-o colecție care va conține doar un număr limitat de exemplare. Așadar, articolele vestimentare sunt numerotate.

ADVERTISEMENT

„Sunt atât de mândră să vă arăt, în sfârșit, prima piesă din The Iconic Collection, legată de costumul pe care l-am purtat acum 50 de ani – momentul în care a început totul. Am vrut să reapară cu acest design nou. Doar 200 de piese, fiecare numerotată, într-o colecție plină de surprize.

ADVERTISEMENT

Albastru. Una dintre culorile drapelului meu românesc. Culorile locului din care provin și ale identității mele. Unele culori ascund o întreagă poveste. Aceasta o spune pe a mea”, a notat Nadia Comăneci, pe contul oficial de Instagram. Vânzarea oficială a pieselor începe pe data de 31 mai.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

”Lista de așteptare este încă deschisă”

Nadia Comăneci a primit numeroase laude și aprecieri de la fani, dar și de la persoane publice. Mihaela Rădulescu se numără printre vedetele care au complimentat-o pentru felul în care arată, dar și pentru performanțele pe care le-a atins în sport. „Ești uimitoare, Nadia! Pentru totdeauna!”, a scris fosta prezentatoarea de la Pro TV.

„Primul costum de gimnastică din ediția de colecție a fost dezvăluit. Descoperă în premieră colecția ultra-limitată Nadia Comăneci x Moreau Sport. Un set exclusiv de colecție, limitat la doar 200 de exemplare.

ADVERTISEMENT

Lista de așteptare este încă deschisă pentru cei care doresc să fie printre primii care vor avea acces la precomenzi”, se mai arată într-o postare făcută publică de Moreau Sport, pe rețelele de socializare, unde a fost etichetată și .