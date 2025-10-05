Afacerea în care Serena Williams a investit o adevărată avere. A avut o creștere spectaculoasă la care nici măcar fostul număr 1 mondial nu s-ar fi așteptat

Serena Williams a investit 18.000.000 de euro într-o afacere care deja se dovedește a fi un real succes. Dacă mulți nu ar fi crezut în acest domeniu, s-ar părea că fostul lider mondial din tenis a ”simțit” ceva.

În ce afacere a investit Serena Williams

La fel ca și alți mari sportivi, Serena Williams nu s-a bazat doar pe tenis și . Iar cel mai bun exemplu este chiar afacerea în care fostul lider mondial a băgat milioane de euro.

Serena Williams a investit în Robelstork. Este vorba despre un startup din Toronto. Acesta are ca obiect de activitate vânzarea de mărfuri returnate. În mod normal, acestea ar fi ajuns la gropile de gunoi, ori în magazinele second-hand din întreaga lume.

Iată însă că această afacere a tot prins contur în ultimii ani și e într-o continuă expansiune. Anul trecut, cifrele arătau o creștere incredibilă de nu mai puțin de 300% pe an, ceea ce este fabulos. Cum funcționează însă afacerea?

Cum funcționează Robelstork

, interesul pentru cumpărăturile online a tot crescut. Astfel, în ultimii ani, tot mai multe persoane au ales să cumpere haine de pe internet ori alte accesorii fără să mai fie nevoie să ajungă în magazine.

O problemă des întâlnită este însă returul. Multe dintre haine pot ajunge să fie vândute la saci în magazine ori chiar aruncate. Iată însă că cei de la Rebelstork au văzut asta ca pe o oportunitate și nicidecum ca pe un eșec.

Emily Hosie, fondatorul și CEO-ul Rebelstork, un startup cu sediul în Toronto, spune că totul a pornit de la o idee simplă: să ajute mediul. Iată însă că în timp, aceasta a ajuns să aibă o afacere de mare succes.

În mediul online, Rebelstork startup-ul în care Serena Williams a investit o avere, vinde articole în exces. Poate fi vorba despre echipamente pentru copii la prețuri mici, spre exemplu. Astfel, este avantajos și pentru consumatori să se bucure de produse mai ieftine.

Ce tehnologie a implementat startup-ul

Pentru ca totul să meargă ca pe roate, compania, care are o vechime de aproape cinci ani, a implementat și o tehnologie care eficientizează fluxul de mărfuri returnate de la o anumită marcă sau un retailer în propriile depozite ale startup-ului.

Totodată, există un sistem de etichetare pentru fiecare produs. Mărcile au astfel vizibilitate. Startup-ul colaborează cu retaileri de top, precum Target sau BabyBjörn. Iar Serena Williams a avut într-adevăr un rol cheie în acest sens.

Mai exact, fondurile de investiții ale sportivei au ajutat enorm la extinderea business-ului. Banii nu au venit însă doar de la ea. Implicat mai este și faimosul rapper Jay-Z.

Oricum ar fi, Rebelstork a avut o creștere cu adevărat spectaculoasă. Startup-ul împarte un procent din venituri cu retailerul ori cu mărcile partenere. Nici în prezent nu este clar însă ce cotă a fost stabilită.

Conform informațiilor făcute publice de Federația Națională de Retail, în 2023, produse în valoare de 743 de miliarde de dolari au fost returnate. Iar dintre acestea, doar echipamentele pentru bebeluși reprezintă aproape 16 miliarde de dolari.

Scopul Rebelstork este acela de a rezolva această problemă. Odată ce mărfurile sunt adunate în depozite, etichetate, dar și verificate, ele pot ajunge mai apoi la alte persoane care au reală nevoie de ele, la prețuri mai avantajoase.

„Cred că atunci când părinții află că devin părinți, se gândesc: Cum va fi lumea când copiii mei vor crește? Și dacă putem cumpăra acest cărucior uimitor, de înaltă calitate, care este verificat de calitate, niciodată folosit și să-l ferim de a ajunge la groapa de gunoi, o vom face și le vom spune și prietenilor noștri despre asta”, a conchis Emily Hosie, fondatorul și CEO-ul Rebelstork.