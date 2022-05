Afacerea în care vrea să investească Iuliana Beregoi. Puștoaica fenomen a făcut dezvăluirea înainte de majorat

Tânăra și cunoscuta cântăreața Iuliana Beregoi își aduce aminte de accidentul de mașină care i-a schimbat viața. Ne spune cât de tare s-a speriat și cum a reușit să iasă din vehiculul aproape distrus în urma impactului. Cât de mult s-a luptat să nu intre în depresie și cine a ajutat-o să treacă peste acest incident grav, dar și ce planuri de viitor?

Iuliana Beregoi a dezvăluit ce afacere vrea să pună pe picioare: “E un alt vis de-al meu”

Iuliana Beregoi are un mare succes în muzică, actorie și vlogging. Artista muncește foarte mult pentru ca visele ei să devină realitate, iar acest lucru se poate observa cu ușurință din videoclipuri, multe piese lansate și concerte pe care le susține regulat, atât în țară cât și peste hotare. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cunoscută cântăreața își aduce aminte de accidentul de mașină în care era să-și piardă viața, la începutul anului, ne povestește despre relația deosebită pe care o are cu mama ei și ne dezvăluie cel mai mare vis pe care-l are. În prag de majorat, Iuliana Beregoi visează să aibă propriul salon de frumusețe, afacere în care este sigură că, în viitor, o să facă investiții cu succes.

Ne spune de ce se teme cel mai tare, când a trăit cea mai mare dezamăgire, dar și ce experiențe nefaste a avut în bucătărie încercând să gătească ceva.

Iuliana Beregoi n-a uitat spaima trăită: “După accident a început să-mi pese ce se întâmplă cu mine”

Unde ți-ai petrecut copilăria?

-Copilăria mi-am petrecut-o în Orhei, orașul în care stau și acum. Pentru mine a fost o copilărie specială, am atâtea amintiri pe care le-am împărțit cu Generația Z în documentarul “Povestea unui vis”. Până pe 10 iulie, când voi face 18 ani, pot spune că încă îmi mai petrec copilăria, dar într-un mod diferit. Am făcut ceea ce mi-a plăcut și fac în continuare, muzică și actorie. Când ai o determinare aparte, nu mai contează că renunți la câteva ore sau zile de joacă sau întâlnit cu prietenii, atâta timp cât te focusezi pe activitatea importantă. Spre exemplu, rolul “Lara”, din serialul și filmul cu același nume de pe Netflix și Youtube, m-au făcut să-mi descopăr talentul (cred că e inepuizabil) actoricesc. Recunosc că, pentru mine, este tot o joacă, dar este o joacă responsabilă și în care pun foarte multă pasiune.

“Mama este cea mai bună prietenă a mea” ne spune Iuliana Beregoi despre cea care i-a dat viață

Ce relație ai cu mama ta? Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la părinții tăi?

-Relația cu mama e una specială pentru mine, ea este cea mai bună prietenă a mea, îmi da cele mai bune și cele mai sincere sfaturi. Ea m-a învățat să fiu puternică. Să știți că încă mai am de învățat foarte mult de la părinții mei. Cele mai importante lucruri, până acum, au fost să îmi păstrez naturalețea, să nu uit de unde am plecat, să mulțumesc pentru tot ce-mi oferă viața dar, mai ales, să rămân un om bun cu toți din jurul meu. Cred că e bine să fim atenți și mereu călăuziți de părinții noștri, chiar și atunci când creștem mai mari. Este esențial să le cerem sfaturi pentru că ei sunt persoanele care doresc tot ce e mai bun pentru copilul sau copiii lor.

“Sora mea îmi da sfaturi, chiar dacă eu sunt sora cea mare”

Ce relație ai cu sora ta?

-Împreună cu sora mea cred că suntem foarte amuzante. Este adevărat că ne mai certăm din când în când, dar o iubesc enorm. Chiar dacă sunt sora mai mare, ei îi place să îmi dea sfaturi și să fie ascultată. Este plăcut să vezi cum sora ta mică îți dă sfaturi, cu toate că lucrurile ar trebui să stea invers. Acum, că suntem mai mari, ne sfătuim una pe cealalalta sau una cu cealaltă.

Ana are și ea talent la cântat?

-Da, de mică Anei îi plăcea să danseze și cânta și ea cu mine uneori. Când eram mici făceam concerte prin casă, în fața oglinzii și ne distram împreună. Suntem foarte diferite și asta îmi place. Cred că relația asta de surori, cu o diferență de ani între noi, ne ajută să avem o viață frumoasă și să vedem exact în ce domenii vrem să performăm. De cele mai multe ori ne petrecem timpul separat, fiecare cu activitățile ei, dar când suntem acasă ne jucăm împreună ca niște copii.

Care a fost jucăria ta preferată în copilărie?

-Jucăria mea preferată este și a fost telefonul. Cred că asta e răspunsul fiecărui copil din ziua de azi. Fac parte din Generația Z, generația ancorată în tehnologie. Această “jucărie”, telefonul, a fost motorul de plecare spre drumul de vlogging. Așa am înregistrat primele video-uri și le-am arătat oamenilor cum cânt și ce se întâmplă, zi de zi, în viața mea. Așa mi-am ținut aproape Generația Z, cu ajutorul telefonului. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista.

Iuliana Beregoi, despre cele mai intime momente: “Mama este cufărul meu de secrete”

Cui îi spui toate secretele tale?

-Toate secretele le împart cu mama, ea mereu mă ascultă și mă ajută să fac alegerile corecte. Ea este prietena mea cea mai bună, confidenta, sfătuitoarea și persoana cea mai bună pentru a-mi spune secretele. E “cufărul” meu de lucruri prețioase…de secrete și lucruri frumos împărtășite.

“Important este să fii puternic și să nu intri în depresie”

Cum te simți după accident?

-Sunt mult mai mulțumită de ceea ce am după acel , am început să prețuiesc mult mai mult oamenii din jurul meu și tot ce se întâmpla cu mine. Nu a fost ușor să trec printr-un astfel de moment, dar am avut putere și oamenii dragi alături care mi-au redat starea de bine. Când ai un moment de genul acela, tot ceea ce îți spui și realizezi este cât de important este să fii puternic mental și să nu lași să intri într-o stare de depresie. Acum, sunt mult mai puternică.

De ce te temi cel mai tare?

-Cred că cel mai mult mi-e frică de întuneric și probabil de singurătate, dar totuși prefer să spun că nu am nicio frică, e mai bine pentru psihicul meu. Cred că frica vine dintr-o neîncredere sau nesiguranță de sine, iar în cazul meu nu cred că am așa ceva. Dacă ești suficient de puternic, treci peste orice frici.

Iuliana Beregoi, despre experiențele ei culinare: “Era să dau foc la casă de două ori”

Știu că-ți place să mănânci. Dar gătești?

-Îmi place să gătesc, chiar dacă fac asta foarte rar. Clătitele le fac cel mai bine și am încercat, de două ori, să fac paste. Problema a fost că era să dau foc la casă de fiecare data așa că mă bucur că a fost ok până la urmă și că am scăpat cu bine.

Care este cel mai mare vis al tău?

-Fără să stau pe gânduri, scena internațională. Nici nu cred că există vis mai mare , pentru un artist român tânăr, decât acela de a reuși peste hotare. Mi-aș dori să fac atât de multă muzică bună încât să am succes în America. Poate, cine știe, în curând îmi voi îndeplini acest vis.

Ce îi lipsește Iulianei Beregoi: “Sunt copleșită de timp, aș vrea ca ziua să aibă mai mult de 24 de ore”

Ai simțit vreodată că succesul sau faima te copleșesc?

-Eu cred că tot ce am realizat până acum a fost doar prin muncă foarte multă, datorită ideilor originale conturate și puse în aplicare de mine și managerii mei, interacțiunea permanentă cu publicul meu și dedicare 100%. De aici, pot spune că nu sunt copleșită de, pentru că muzica face parte din mine, de dimineață până seara la culcare.

Pot doar spune că sunt doar copleșită de timp, pentru că mi-aș dori ca ziua să aibă mai mult de 24 ore ca să reușesc să fac tot ce îmi propun. Poate și datorită faptului că am avut, mereu, alături persoanele cele mai bune care să mă ghideze și sfătuiască, m-au făcut să fiu cu capul pe umeri și să nu las garda jos, m-au făcut să continui să muncesc tot mai mult. Mi-am dorit de la o vârstă mică să fiu un artist complex și, tocmai de aceea, nu mă va lua valul . Sunt ambițioasă și cu picioarele pe pământ.

Care a fost cea mai mare dezamăgire a ta?

-Poate nu mă crezi, dar spun sincer că nu am nici o dezamăgire. Eu cred că tot ce se întâmpla are sens, și probabil dacă nu treceam prin momente mai grele nu ajungeam cine sunt acum. Sunt la vârsta la care toate momentele se întâmplă cu un scop, acela de a învăța și a ști cum să fiu mai matură, mai responsabilă și mereu în garda dacă se întâmplă ceva rău.

“Vreau să-mi deschid un salon de înfrumusețare” ne spune Iuliana Beregoi despre planurile sale.

Ce hobby-uri ai?

-Îmi place să o coafez pe sora mea, îmi place să mă joc în părul prietenelor mele și cred că pe viitor mi-aș dori să am un salon de frumusețe, asta e un alt vis de al meu.

“Petrecerea de ziua mea va arăta ca la premiile Oscar”

Unde te vezi peste 10 ani?

-Sunt sigură că peste 10 ani voi ajunge acolo unde îmi doresc, pentru că sunt puternică și o să fac tot ce pot că visul meu să devină realitate, pe scenele internaționale.

Ce pregătești nou?

– Uite că nici bine nu am terminat cele două concerte SOLD-OUT, de la Sala Palatului din București, din luna martie (ambele în aceeași zi), și m-am și apucat de pregătirile majoratului meu. Alături de Mixton Music, echipa mea de management, Cătălin Dascălu și Alina Todașcă, am ales să-mi serbez cei 18 ani tot pe scenă, la Arenele Române, în dată de 10 iulie, ora 19.00.

Evenimentul se va numi “Sweet 18” și va conține zone de entertainment, mâncare, foto cornere. O să fie ca la premiile Oscar, mi-am dorit mult de tot așa ceva. Acestea sunt doar câteva elemente “din culise”, pe care le pregătim pentru Generația Z. Așa că, va aștept pe toți, în data de 10 iulie, de la ora 19, la Arenele Române, să-mi fiți alături în cel mai important eveniment din viața mea. Sincer, abia aștept.