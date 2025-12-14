Sport

Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă randament. De ce s-a ajuns în această situație

Businessul pentru care Zlatan Ibrahimovic a cheltuit milioane de euro este pe cale să se prăbușească. Motivul pentru care fostul fotbalist nu face bani.
Alexa Serdan
14.12.2025 | 14:00
Afacerea in care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai da randament De ce sa ajuns in aceasta situatie
ULTIMA ORĂ
Zlatan Ibrahimovic, investiție într-o afacere care nu mai merge. Sursa foto: Instagram.com
A investit milioane de euro într-o afacere pornită înainte de pandemie, însă acum lucrurile s-au schimbat radical. Zlatan Ibrahimovic nu mai are randament de pe urma acesteia, deși este la mare căutare în rândul oamenilor de pretutindeni.

Zlatan Ibrahimovic, pe minus cu o afacere de milioane de euro

Zlatan Ibrahimovic s-a retras din fotbal în vara lui 2023, activitatea sa concentrându-se în afara terenului. Fostul jucător nu a renunțat definitiv la sport, dovadă că și-a îndreptat atenția spre un business în această direcție.

Celebrul sportiv de origine suedeză a avut o viziune foarte clară în 2019. Acela a fost momentul în care a deschis o afacere care se aștepta să explodeze, însă în ultima perioadă pare că este pe o pantă descendentă.

Din păcate, terenurile de padel pe care le-a construit în țara natală riscă să se închidă în următoarea perioadă. Padelul este considerat un „sport de aur”. Fostul jucător care deține un bolid de lux a investit milioane de euro în acest domeniu.

Cu toate acestea, Zlatan Ibrahimovic se confruntă cu o mare problemă. După o perioadă lungă de expansiune, cele cinci centre de padel din Suedia nu mai au doritori. Afaceristul s-a bazat pe cererea mare, însă terenurile s-au construit într-un ritm alert.

Prin urmare, în momentul de față Suedia se află în punctul în care interesul oamenilor este foarte mic. În plus, businessul fostului fotbalist este în pericol și pentru faptul că nu s-a adaptat la cererea actuală. A continuat să mențină prețurile crescute, deși doritorii nu erau prea mulți.

Astfel, aceste cauze au accelerat declinul și au dus la închiderea unui număr mare de terenuri, potrivit sportal.blic.rs. Pe de altă parte, fostul jucător al AC Milan, a decis să continue cu această afacere. A deschid un teren de padel la Milano.

Zlatan Ibrahimovic, despre afacerea din Suedia

Într-un interviu pe care l-a acordat în anul 2024, Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit de ce a investit milioane de euro în padel. A făcut această alegere pentru că îi place acest sport pe care îl practică de fiecare dată când are ocazia.

„Este sportul cu cea mai rapidă creștere (din lume) și vreau să ofer Suediei oportunitatea de a juca, astfel încât facilitățile să nu fie închise pur și simplu pentru că lucrurile nu merg la fel de bine.

Dacă e să mă laud, cred că aceasta este cea mai bună facilitate din Suedia. Dacă nu chiar din lume. Avem șapte ani de experiență și fiecare facilitate a devenit doar mai bună”, a spus sportivul, pentru ziarul suedez Dagens Nyheter, relatează padelalto.com.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
