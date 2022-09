Afacerea inedită cu care un român a dat lovitura. Kilogramul de “rubin” se vinde cu 27 de lei

În această vară, în România a fost omologat un nou soi de nuc. Acesta este intitulat ”rubin”, dat fiind faptul că miezul fructului este unul roșu.

Aceste nuci cu un miez aparte sunt deja la mare căutare mai ales în domeniul gastronomic. Fructul are o textură ușoară și crocantă, un gust dulceag şi este bogat în vitamine şi antioxidanţi.

Cei care vor să aibă în grădină astfel de arbori trebuie să știe că un puiet de nuc rubin este destul de scump. între 130 şi 140 de lei.

Un kilogram de nuci cu miez roşu se vinde cu 27 de lei, preț dublu faţă de nucile clasice. Agricultorii spun că în următorii ani nucul rubin va creşte în grădinile românilor, dar va fi plantat şi în culturi mari.

Un fermier român are deja în pepinieră astfel de arbori. În județul Prahova, Gabriel are plantați peste 1.000 de nuci. Are 150 de soiuri, iar unul dintre ele e chiar rubinul.

”Denumirea de Rubin vine de la culoarea acestui soi, culoarea deosebită, rubinie. Nu numai culoarea este deosebită. El are si alte particularităţi. Este un soi foarte viguros. Se pretează foarte bine în terenurile mai puţin fertile”, spune fermierul, conform .

Rubinul, omologat în Catalogul Soiurilor de Plante din România

Un cercetător din Republica Moldova s-a ocupat de omologarea acestui soi care pomicultorilor.

Rubinul a fost selecționat și dezvoltat de către Pepiniera Voinești, raionul Hâncești, în colaborare cu Patru Agro România.

”Aceasta este o noutate excelentă, în primul rând pentru nucicultorii din România, dar și pentru cei din alte țări membre ale Uniunii Europene, dat fiind mecanismul de recunoaștere reciprocă a oricărui soi de cultură omologat în orice țară UE”, menționează acesta în postarea sa de pe .

Nucile de rubin cântăresc între 12 și 14 grame. Acestea au o formă sferică cu baza ușor ascuțită și vârful ușor lărgit.

Coaja nucii este destul de dură, dar se sparge bine și miezul se poate extrage ușor pe jumătăți.