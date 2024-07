Afacerea inedită cu care un român simplu a dat lovitura după ce a renunțat la porumb și cartofi. A cultivat fructe, un singur kilogram se vinde și cu 70 de lei

Care este . A preferat să renunțat la culturile tradiționale de porumb și cartof, optând pentru niște fructe exotice.

Afacerea pusă pe picioare de un român care îi aduce un profit important. Cultivă fructe, iar un singur kilogram se vinde și cu 70 de lei

În ultimii ani, schimbările climatice au făcut ca și . Specialiștii spun că cine nu se adaptează acestor anomalii pierd bani importanți.

ADVERTISEMENT

Treptat, în ultimii ani, culturile de aronia şi goji, de care majoritatea nu a auzit, încep să ocupe tot mai multe hectare și să ia locul lanurilor de porumb. Se întâmplă asta pentru că vremea caniculară le priește de minune. În plus, un kilogram de fructe exotice ajunge să coste zeci de lei.

Un fermier din România era axat în ultimii ani pe culturile de porumb și cartofi. Vorbim de două plante populare în țara noastră, dar care depind foarte mult de precipitații.

ADVERTISEMENT

Iacob Negruşer a observat că seceta lovește tot mai mult România și s-a reorientat. Acest lucru i-a priit din toate punctele de vedere, în special cel financiar. Bărbatul a trecut la fructe exotice.

Are în prezent o plantație de arbuşti de goji care se întinde pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi. “Am ales goji în primul rând din pasiune pentru natură şi pentru sănătate, datorită beneficiilor pe care le are asupra sănătăţii noastre”, spune cultivatorul, citat de .

ADVERTISEMENT

Trebuie spus că acest tip de fruct prezintă avantaje importante. Astfel, el se adaptează la majoritatea tipurilor de sol din țara noastră. În consecință, cultivatorii s-au adaptat și ei noilor exigențe.

E important de spus că unica cerință a acestor culturi este lipsa buruienilor. Au nevoie de un sol curat pentru a se dezvolta și a fi roditoare. ”Lipsa buruienilor este cea mai mare problemă, are nevoie de o întreţinere 100% curată. Fertilizarea este şi ea importantă, respectarea unui plan de fertilizare“, mai spune Iacob Negrușer.

ADVERTISEMENT

Pentru un singur kilogram, antreprenorul din comuna Cajvana, Suceava, scoate până la 70 de lei. Preţul unei caserole variază, în funcţie de gramaj, între 3 şi 7 lei.

Cei care vor să încerce acest fruct trebuie să știe că nu este indicat să se consume peste 100 de grame/zi. “Tocmai de asta îl punem în cutii mici. Omul dacă mănâncă 1 kg sau 2 de goji, cu siguranţă poate face rău organismului“, explică afaceristul.

Fructele de goji, multiple beneficii pentru sănătate

De aproape 2.000 de ani, fructele de goji sunt folosite în Tibet. Medicina tibetană include aceste fructe de pădure în tratamentul problemelor renale, hepatice, pentru a reduce colesterolul sau pentru scăderea tensiunii arteriale.

Goji mai este utilizat și pentru a combate diferite afecțiuni oculare, erupții cutanate, psoriazis, depresie, alergii, insomnie, boala hepatică cronică, diabet și tuberculoza.