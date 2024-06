Afacerea ireală pe care au gândit-o doi tineri din România. Au dat lovitura acum, deși au pornit la drum cu un singur pom bătrân

Doi tineri din România au dat lovitura cu o afacere care pare ireală. Au pornit cu un singur pom bătrân, dar acum se bucură de un succes impresionant.

Afacerea ireală pe care au gândit-o doi tineri din România

Cei doi tinerii au pornit o afacere ireală care are la bază un pom foarte rar întâlnit: cireșul amar. Cu toate acestea, au reușit să transforme un singur pom într-o livadă prosperă și un business de succes.

Laura și Adrian Petrea au pus pe picioare afacerea Livada de Cireși Amari din localitatea Bâldana, județul Dâmbovița. Tinerii soți au reușit să transforme un singur cireș amar într-o adevărată livadă, în mare parte din soiul Silva, cunoscut și ca Amar de Dâmbovița.

Totul a început după ce aceștia au cumpărat o casă cu teren unde se afla un cireș amar, vechi de 60 de ani. Având studii de Horticultură, lui Adrian Petrea i-a surâs Văzând că pomul este foarte apreciat în comunitate, familia Petrea a hotărât să planteze livada, care se întinde acum pe un hectar.

„Livada noastră este foarte aproape de București, în localitatea Bâldana, județul Dâmbovița. Norocul ne-a adus în punctul în care ne aflăm astăzi. Soțul meu a achiziționat o casă, noi am cumpărat ulterior terenul din spate. În curtea casei, proprietarii de la care am cumpărat acum 17 ani aveau un cireș de vreo 60 de ani, acum s-ar putea apropia de vreo 70 și ceva.

În vara în care am cumpărat a trecut o vecină care a spus că ea vrea toate cireșele din pom. Am întrebat de ce? Ne-a spus că este producător de dulceață și că acelea sunt cireșe amare și sunt foarte căutate, însă foarte rare. Atunci am avut un declic și am zis să încercăm cu o mică livadă și am început cu 70 de pomi. Astăzi am ajuns la aproape 600 de pomi, avem aproape un hectar”, a spus Laura Petra pentru

Vor aduce pe piață un brand de dulceață de cireșe amare

În prezent, cireșele amare au fost prelucrate cu grijă și atenție pentru a satisface preferințele familiei și ale cunoscuților. Cu toate acestea, privind spre viitor, familia Petrea și să ofere publicului larg un brand propriu de dulceață intitulată “Livada de Cireși Amari”.

”Nu avem unitate de producție, însă avem un contract cu un procesator, și astfel vom ieși pe piață cu brandul nostru. Avem marca înregistrată și vom merge să facem analizele necesare pentru a crea și eticheta și de anul acesta ne vom lansa. Vom lansa chiar și un magazin online pe site-ul nostru cireseamare.ro.

Preponderent facem dulceață, deocamdată nu putem investi într-o făbricuță pentru că având cireșe care se coc toate în a doua decadă a lunii iunie, nu putem procesa doar acum, ci ar trebui să căutăm producători de fructe și legume care să-și dorească să proceseze. Deocamdată preferăm să lucrăm cu unități de producție autorizate”, a dezvăluit Laura Petrea pentru sursa citată.

Începând de anul acesta, tinerii soți vor prelucra materia primă pentru a produce dulceața. Însă, ei oferă clienților posibilitatea de a achiziționa cireșele amare proaspete direct de la poarta fermei. Prețul unui kilogram este 35 de lei.

”Avem clienți din toată țara, avem cerere mare încât abia putem face față. La cules participă toată familia și culegem strict pe planificare”, a relatat tânăra antreprenoare.