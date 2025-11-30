Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni săraci n-am văzut”

ADVERTISEMENT

Numele lui Ion Țiriac a fost asimilat în ultimii mulți ani de zile cu sintagma de ”cel mai bogat român”. Fostul sportiv, în prezent afacerist de succes, a făcut bani încă din urmă cu mai multe decenii. Care este însă afacerea înființată imediat după Revoluție prin intermediul căreia Țiriac a strâns o avere impresionantă.

Cum a făcut Ion Țiriac primii bani

La modul general, Ion Țiriac încă este văzut de multă lume drept cel mai bogat român. Ierarhiile banilor au mai suferit modificări, însă mereu numele fostului sportiv a fost în top, dacă nu pe locul 1, cel puțin pe podium. Se vorbește de faptul că acesta ar avea în conturile companiilor sale miliarde de euro.

ADVERTISEMENT

de ieri de azi, din anii 90, ci încă din cele mai vechi ”timpuri”. Ajuns la 86 de ani, adică născut în 1939, fostul tenisman a dezvăluit în urmă cu câțiva ani faptul că a făcut primii bani din afaceri tocmai în anii ’50. ”M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificați cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine.

Trebuia să inventezi tot felul de lucruri. Primele comerțuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda şi să le vinzi în ţară cu doi lei, iar cu doi lei să cumperi patru sticle de coniac şi să le vinzi la Moscova cu şase lei şi aşa mai departe”, şi-a amintit Ion Ţiriac, la postul sportiv .

ADVERTISEMENT

Afacerea lansată de Ion Țiriac după Revoluție care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român

Anii au trecut, comunismul a apus definitiv, însă a rămas o constantă: talentul lui Ion Țiriac de a face bani. Prezentul ne spune un lucru clar, acela că fostul sportiv este, dacă nu cel mai bogat român, printre aceștia. A avut ”grijă” să ajungă în această poziție de invidiat imediat după căderea regimului comunist.

ADVERTISEMENT

Primii ani care au urmat Revoluției din 1989 l-au găsit pe Ion Țiriac investind deja în mai multe domenii, printre care cel bancar, auto, în asigurări, retail, imobiliare și sport. Acesta a fost implicat financiar, la un moment dat, și la gigantul METRO.

, de-a lungul anilor, drumul către titulatura de ”cel mai bogat român” a luat naștere în 1990. Acesta a înființat atunci Banca Comercială Ion Ţiriac. Vorbim de prima bancă privată din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Ulterior aceasta a trecut prin mai multe transformări. A devenit Unicredit Ţiriac Bank, printr-o asociere cu Unicredit. În anul 2014, omul de afaceri a făcut o mișcare care i-a adus sute de milioane de euro. Mai exact, Ion Țiriac a decis să vândă participația de 45,059% din titlurile UniCredit Ţiriac Bank către grupul italian UniCredit, acţionar majoritar al băncii, în cadrul opţiunii de exit convenite între acţionari, scrie . S-a scris la acea vreme că tranzacția ar fi avut loc pentru 700 de milioane de euro.

Într-un interviu acordat în , Țiriac a vorbit despre începuturile sale în zona de business. A dezvăluit că s-a confruntat cu sărăcia extremă în copilărie și s-a simțit prima oară bogat atunci când nu s-a uitat pe nota de plată la restaurant. ”Bogăția, sărăcia. Sunt niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă n-am văzut! Iar cei care nu pot să pună mâna pe-o mătură, aia e treaba lor!

Eu n-am plecat de la mătură, dar am pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă. De fiecare dată când organizam Cupa Davis și-aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Și puneam singur mocheta. Cum o făceam eu nu făcea nimeni. Iar dacă nu făceam eu, nu ieșea ca lumea”, declara Ion Ţiriac pentru sursa citată.

Ce avere are Ion Țiriac

Recent, a apărut informația că omul de afaceri şi-a donat toată averea. Chiar el a spus că niciun ban nu se mai află în conturile sale. În realitate, fostul jucător de tenis are acces la orice sumă își dorește, face achiziții și finanțează proiecte prin intermediul Fundației Ion Țiriac, condusă de Alexandru Țiriac, cel mai mare dintre copiii săi.

Publicațiile financiare scriu că Ion Țiriac ar avea o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari (aproximativ 2,1 miliarde de euro). El a fost multă vreme în topul celor mai bogați români, conform Forbes.

În ultimii ani, alți afaceriști au ”răsărit” în țara noastră. Țiriac a fost detronat de nume uriașe precum Daniel Dineș, frații Pavăl sau profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia. Într-un clasamentul în timp real publicat de americani, în acest an, fostul jucător de tenis se află pe locul 3, în spatele celor doi informaticieni.