Sport

Afacerea lui Florin Tănase cu Dragomir, pusă pe hold: „Au ieșit toate actele”. Cele 4 „lovituri” pe care le pregătește Mitică

Dumitru Dragomir a dezvăluit de ce afacerea cu Florin Tănase a fost pusă pe hold, a prezentat cele patru proiecte imobiliare pe care le pregătește și a spus că ar plăti 3 milioane de euro pentru Tavi Popescu.
Alex Bodnariu
15.08.2026 | 16:16
Afacerea lui Florin Tanase cu Dragomir pusa pe hold Au iesit toate actele Cele 4 lovituri pe care le pregateste Mitica
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Florin Tănase vrea să dea lovitura cu Mitică Dragomir! Proiectul uriaș cu 303 apartamente
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Dumitru Dragomir a făcut noi dezvăluiri la emisiunea „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte al LPF a vorbit despre proiectele sale de milioane de euro și a dat de înțeles că, cel puțin pentru moment, afacerea cu Florin Tănase a fost pusă pe hold. Mai mult, „Oracolul din Bălcești” a spus câteva cuvinte și despre Tavi Popescu, jucătorul de la FCSB pe care îl apreciază enorm.

Jucătorul de la FCSB pentru care Mitică Dragomir ar plăti 3 milioane de euro

Dragomir este convins că Tavi Popescu poate ajunge din nou la o cotă importantă dacă va pleca de la FCSB și spune că ar plăti chiar trei milioane de euro pentru el. În același timp, fostul șef al Ligii l-a lăudat și pe Florin Tănase pentru inteligența sa în joc.

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„Dacă Gigi îi dă drumul și pleacă, se face de 10 milioane de euro Tavi Popescu. Eu l-aș lua. Și pe el, și pe Tănase i-aș lua. Aș da trei milioane pe Tavi Popescu. Cu mai puțin nu îl dă Gigi. La bani nu îl bate nimeni pe Gigi. Aș da trei milioane pe Tavi. Se face de 10 milioane. Fac pariu! Dacă pleacă de la FCSB, se face de 10 milioane. Să nu îmi spuneți Mitică Dragomir dacă nu e așa. E singurul fotbalist care încearcă să dribleze și dă pase filtrante. Mai încearcă și Tănase, care are știința jocului”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Florin Tănase vrea să dea lovitura cu Mitică Dragomir! Proiectul uriaș cu 303 apartamente

Discuția a ajuns apoi în zona afacerilor. Dumitru Dragomir a dezvăluit că tranzacția pe care urma să o facă împreună cu Florin Tănase nu a mai fost finalizată până în acest moment. Fostul președinte al LPF a explicat că nu s-a răzgândit, însă există probleme legate de cadastru. Dragomir susține că avizele au fost deja obținute, însă afacerea nu poate fi încheiată momentan.

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„Nu am mai făcut afacerea cu Tănase. Încă nu i-am dat terenul. Sunt probleme acum cu cadastrul. Nu se poate face acum businessul. Nu e că m-am răzgândit. Mi-au ieșit și avizele. Am patru edificii. Un proiect de 303 apartamente demențiale, o nebunie de la Dumnezeu. Pe ăsta vrea să îl ia Tănase. Apartamente mari, frumoase”, a dezvăluit Dragomir.

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Cele patru proiecte uriașe ale lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a prezentat și celelalte investiții pe care le pregătește. Fostul conducător din fotbalul românesc spune că are în lucru mai multe proiecte imobiliare importante în București și în apropierea Capitalei. „Am patru edificii. Un proiect de 303 apartamente demențiale, o nebunie de la Dumnezeu. Pe ăsta vrea să îl ia Tănase. Apartamente mari, frumoase. Am pe Iancu Nicolae, în cel mai bun loc. Am cumpărat acum un loc acolo.

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Mai am pe lacul Pantelimon. Mi-a ieșit PUZ-ul pentru 48 de vile. Mai am terenul pe care l-am luat acum două săptămâni, unde fac un cămin de bătrâni. Cel mai tare, nu din țară, din Europa. Acolo bag toate resursele mele. Iau și împrumut”, a mai spus Dumitru Dragomir.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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