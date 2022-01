Afacerea lui Mihai Albu, în derivă: ”Am încercat să supraviețuiesc și să rezist pe piață”

Anul 2021 nu a fost unul tocmai fericit pentru Mihai Albu. Designerul a muncit enorm pentru a-și susține afacerea și a rămâne un nume cunoscut în lumea modei din România. Creatorul de pantofi ne-a oferit un interviu exclusiv în care ne-a povestit cum l-a afectat pandemia, cum au fost sărbătorile pentru el, dar și ce își dorește de la 2022.

Mihai Albu: ”Am încercat să supraviețuiesc și să rezist pe piață”

Pandemia l-a lovit din plin pe celebrul designer român. Odată cu anularea evenimentelor, și numărul comenzilor de pantofi ai lui Mihai Albu a început să scadă. Designerul recunoaște că anul ce tocmai s-a încheiat a fost unul destul de dificil și că a încercat din răsputeri să își mențină afacerea pe picioare.

”Luna decembrie a fost o lună mai plină, iar abia zilele acestea am intrat și eu în vacanță. Însă, anul acesta, din punct de vedere profesional, nu a fost strălucit, pot spune că am încercat o supraviețuire și o rezistență pe piață.

Chiar dacă a părut la un moment dat, prin vară, că lucrurile s-ar îndrepta, din septembrie au căzut din nou, odată cu anularea nunților, petrecerilor, iar piața de fashion a resimțit foarte tare lucrul acesta. Am petrecut foarte mult timp la atelier și mi-am dorit să am atât de multe idei încât să reziste afacerea.”, a declarat Mihai Albu pentru FANATIK.

Designerul, ghinionist în afaceri și în dragoste

Iar cum un necaz nu vine niciodată singur, pe lângă faptul că a încercat să își mențină afacerea pe linia de plutire, Mihai Albu nu a strălucit nici la capitolul dragoste. Designerul spune că a avut câteva încercări de a lega o relație serioasă, însă fără prea mare succes. Cu toate acestea, a reușit să mențină o

”Din cauza stării profesionale, nici în viața personală nu a răsărit soarele. Au fost niște încercări, dar nereușite. În rest, pot spune că a fost bine, pentru că am ținut legătura cu fetița mea, am ieșit mai puțin pentru că eu locuiesc cu mama mea, care are 94 de ani, și trebuie să am mare grijă de ea.”, a mai povestit creatorul de modă.

Ce își dorește Mihai Albu de la noul an

Întrebat cum își dorește să fie 2022, Mihai Albu spune că și-ar dori tare mult ca lucrurile să revină la normal, dar să aibă parte și de liniște în viața lui. Ba mai mult, acesta ne-a dezvăluit faptul că nu se dă bătut așa ușor și că va lansa o nouă colecție de pantofi, cu care speră să aibă mare succes și

”De la 2022 îmi pun toate speranțele ca din primăvară să se așeze toate lucrurile, chiar și financiar, am o colecție în minte pe care vreau să o lansez. De mai bine de o lună am început deja să lucrez la noua colecție. Am niște idei de care eu sunt mândru în acest moment, pot spune că lucrez pe un calapod de sanda, pe pătrat în față.”, mai spune designerul.

Cea mai mare dorință a lui Mihai Albu, o relație normală cu fiica

De departe, însă, cea mai mare dorință a creatorului de modă vine de pe plan personal. După ce în ultimii ani a avut o relație conflictuală cu Iulia Albu și cu greu a reușit să se bucure de timpul petrecut cu fiica lui, Mihai Albu spune că își dorește să aibă o relație normală cu Mikaela. De asemenea, ne-a dezvăluit și că este pregătit

”Pe partea personală îmi doresc să am o relație normală cu fiica mea, să devin și eu, și ceilalți implicați în situația asta, mai înțelepți, să realizăm că fericirea copilului e pe primul loc. Dacă se va potrivi să apară cineva în viața mea, eu sunt disponibil și receptiv, chiar îmi doresc să fie un an mai bun. Despre relația cu fiica mea pot spune că este loc de mai bine, este ok acum. ”, a mai spus Mihai Albu.

Mihai Albu: “Erau frumoase sărbătorile când eram căsătorit și apăruse fetița”

Întrebat care au fost cele mai frumoase amintiri de sărbători ale sale, fără să ezite vreo secundă, designerul ne-a povestit că au fost acelea petrecute alături de fiica lui. Cu nostalgie, Mihai Albu și-a amintit și de anii copilăriei în care mama sa organiza mese festive extraordinare, după cum povestește chiar el.

”De sărbători, am stat cu mama mea, am și gătit ceva, am avut cozonac, sarmale, am făcut și bradul. Chiar dacă cea mică nu a fost anul acesta, pentru că a fost anul trecut, am făcut totuși bradul pentru bucuria mamei și a ma.

Dacă este să vorbim despre cele mai frumoase sărbători ale mele, pot spune că am fost cel mai fericit de Crăciun atunci când a fost fiica mea lângă mine, sau despre cele din copilărie, pentru că eu am prins perioada în care iarna era zăpada mare, ieșeam cu prietenii mei, făceam cazemate și palate din zăpadă.

Îmi amintesc cu drag și de mesele festive organizate de mama mea. Nu pot spune că este chiar nostalgie, dar erau frumoase sărbătorile când eram căsătorit și apăruse deja fetița.”, a încheiat Mihai Albu.